人民网北京10月8日电 （记者王鑫）“你想去太空吗？”“现在吃饱饭已经不成问题了，为什么还要研究水稻种子？”“跟智能机器人交朋友我们要学习什么？”日前，上海市约225万名中小学生和幼儿迎来开学第一天，在闵行区实验小学畹町校区，闵行工匠张建政，全国先进工作者曹月琴，全国劳动模范、大国工匠王曙群带来了别具一格的“开学第一课”。活动由上海市闵行区总工会、上海市闵行区教育局共同主办，各级劳模工匠和实验小学师生代表共300余人现场参与活动，全区中小学生通过视频直播同步线上收看。

2024年度“劳模工匠进校园”全国示范性活动暨闵行区“开学第一课”直播活动在上海市闵行区实验小学畹町校区举办。上海市总工会供图

课堂上，三位劳模工匠结合自身的工作岗位为师生们授课，讲述了在平凡岗位也能铸就不平凡的事业，阐释劳动、坚持与奋斗的价值意义。闵行工匠张建政介绍了机器人的研发技术和应用场景；全国先进工作者曹月琴以培育农业芯片——种子的故事说明了水稻研究的必要性；全国劳动模范、大国工匠王曙群则带领同学们一起认识人类探索太空的历程和我国载人航天事业的发展。

活动当天，外场设置了“3D打印”“漆艺工坊”和“DIY气球航拍器”等八个学生社团“小摊位”，展示上海市闵行区实验小学校本课程与社团活动融合的成果。

据悉，主办单位当天还发布了第一批闵行区劳模、工匠、职工创新工作室纳入闵行区学校思政课实践教学基地名单，以及第一批闵行区劳模工匠学校讲师团暨闵行区学校思政课兼职教师名单，并为劳模工匠代表了颁发聘书。两份名单的发布预示着闵行教育打造课程思政示范品牌，推进“劳模工匠进校园”活动常态化、机制化进入了新一个阶段。

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