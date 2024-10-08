人民网北京10月8日电 （记者王鑫）日前，“强国复兴有我 中国梦·劳动美”2024年秋季浙江宁波劳模工匠进校园示范活动在宁海县技工学校举办，劳模工匠走进课堂，结合自身经历以及人生感悟，向300多名高一新生分享了开学第一课。

“强国复兴有我 中国梦·劳动美”2024年秋季宁波劳模工匠进校园示范活动举办。浙江省总工会供图

“人一生中最大的幸福是什么？”在全国五一劳动奖章获得者储为统看来，最大的幸福是“从事自己最热爱最擅长的事业”。作为一名叉车质检员，储为统1994年从学徒工起步，靠着对工作的热爱和耐心钻研的劲头，他逐步成长为精通叉车检查的工匠。储为统用自己技能成才的故事鼓舞年轻的学子们，“无论选择何种职业，只要怀揣执着和热爱，就一定能够在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩，为社会贡献力量”。

浙江省五一劳动奖章获得者薛鹏林，2002年从宁海技工学校数控模具专业毕业后，在母校任教6年，现在成立了以他姓名命名的技师工作室。这次回到母校分享自己的成长经历，薛鹏林认为，新时代的工匠就该心中有信仰，手中有力量，要持之以恒，敢于创新，敢于追求极限。

听完劳模工匠的分享，学生纷纷表示收获很大，劳模工匠的故事坚定了自己技能成才的信心。

据悉，近年来，宁波市总工会通过组织劳模工匠与中小学校结对、聘任劳动教育导师、命名劳动教育基地，让“劳模工匠宣讲进校园”活动在宁波各地火热进行。宁波市总工会相关负责人表示，希望能通过劳模工匠的带头引领，激励更多青年人多学知识、苦练本领，走技能成才、技能报国之路。

(责编：崔競文、刘凡)