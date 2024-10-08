人民网北京10月8日电 （记者王鑫）日前，“强国复兴有我 中国梦劳动美”——浙江省湖州市劳模工匠进校园“开学第一课”示范宣讲活动在湖州职业技术学院举办。

课堂上，来自不同行业的6位劳模工匠用自己的经历、成长故事、奋斗历程，为大家诠释劳模精神、劳动精神、工匠精神。湖州市技术能手、湖州职业技术学院旅游管理学院教师王兆成以《你的青春准备好了吗》为题，鼓励学生要用实际行动来承担起青春的责任，展现青年的担当；浙江省劳动模范、浙江卉弘生物科技股份有限公司农艺师郑云宇分享了自己的求学和工作历程；浙江省优秀人民警察、浙江省三八红旗手、吴兴区公安局龙泉派出所民警杨美怡以《坚守平凡 做则必成》为题，讲述了自己的成长和工作心得；全国五一劳动奖章、浙江省劳动模范、湖州市中医院护理部主任朱惠芳分享了自己38年的护理工作经历；全国劳动模范、大国工匠、江苏信息职业技术学院首席技师陈亮强调高技能人才的重要性；全国劳动模范、全国道德模范、大国工匠、浙江省总工会副主席（兼）、浙江省海港集团宁波北仑第三集装箱码头有限公司桥吊班大班长竺士杰则以亲身经历讲述如何在劳动中用技能实现梦想。

活动由中华中国总工会宣传教育部、浙江省总工会宣传教育部指导，湖州市总工会、湖州市教育局、湖州市关系下一代工作委员会共同主办，是“全国百场示范活动”之一。

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