李昌禹

凝聚合力，用心用情关爱帮扶流动儿童，让他们在充满爱与温暖的环境中自立自强、成长成才，拥有健康、自信和快乐的人生

近年来，随着我国经济社会快速发展，人口流动越来越频繁，流动儿童群体也愈发受到社会关注。流动人口是一个庞大群体，他们中有很多人把孩子带在身边一起生活，这些孩子被称为“流动儿童”。如何帮孩子们适应、融入新环境，困扰着这些家庭。

不久前，我国流动儿童群体迎来首个国家层面的关爱保护政策文件。民政部等21个部门联合印发《加强流动儿童关爱保护行动方案》（以下简称《行动方案》），提出以推进基本公共服务均等化为重点，为流动儿童健康成长和全面发展创造良好环境。这充分体现了我国对流动儿童的深切关怀，为各地更好关爱流动儿童提供了政策指引。

儿童的健康成长，是牵动万千家庭的民生大事。近年来，各地在流动儿童关爱服务上做了不少探索。有的学校定期组织关爱活动，为流动儿童提供学习辅导和心理疏导；有的社区开辟专门的活动中心，供他们学习娱乐；有的城市向他们开放非遗体验点、城市书房等文化场所。这些温暖的举措，让身处异地的流动儿童感受到社会的关爱、拥有更多彩的人生体验。同时也要看到，与居住地儿童相比，流动儿童长期在异地生活学习，在教育、医疗等基本公共服务方面容易遇到障碍，就学难、陪伴少、心理健康关爱不足、城市和社区融入程度较低，仍是他们面临的突出问题。

保障儿童权益，呵护每一株幼苗茁壮成长，就要着重解决这些困扰新市民家庭的难点问题。《行动方案》首次建立了《流动儿童在居住地享有关爱服务基础清单》，从幼有所育、学有所教、病有所医、住有所居、弱有所扶、发展保障6个方面梳理了19项关爱服务具体内容，并要求各地对照制定本地服务清单，覆盖范围和实现程度不得低于基础清单要求。这为各地明确了关爱服务的范围和底线标准，有利于进一步推动流动儿童关爱服务标准化、均等化，让流动儿童都能公平可及地获得大致均等的关爱服务。这些举措既针对现实问题，又具有可操作性，将社会“关爱网”越织越密，可以为流动儿童营造更温暖的环境，为他们健康成长撑起一片天。

流动儿童不仅是一个群体，更是一个个鲜活的个体，有着不同的个性和多样化的需求。为流动儿童提供精细化、有温度的关爱服务，需要多考虑孩子们的需求和感受，需要政府部门、学校、家庭、社区、社会各方群策群力、共同参与。政府部门和社区要把《行动方案》落到实处，建立翔实完备的流动儿童信息台账，为后续的关爱保护工作奠定坚实的基础。家庭也要肩负起育儿过程中的首要责任，为流动儿童扣好第一粒扣子。此外，应积极引导、鼓励和推动社群互助、志愿服务、慈善捐赠和非营利育儿服务等社会力量广泛参与流动儿童关爱保护事业，共同为流动儿童营造良好成长环境。

幼吾幼以及人之幼。党的二十届三中全会《决定》提出，“健全保障妇女儿童合法权益制度”“把握人口流动客观规律，推动相关公共服务随人走”。期待各方凝聚合力，用心用情关爱帮扶流动儿童，让他们在充满爱与温暖的环境中自立自强、成长成才，拥有健康、自信和快乐的人生。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)