本报成都10月7日电 （记者王明峰）“快看，退役军人叔叔开的公交车来了。”在四川成都温江区的鱼凫路公交站台上，一名年轻的妈妈向她的孩子说道。

眼前这辆“鱼凫崇军号”公交专线的驾驶员叫许阳，是一名退役军人。这条“鱼凫崇军号”公交专线，是温江区为构建沉浸式宣教阵地、营造崇军拥军氛围而打造的国防教育移动课堂。“‘鱼凫崇军号’公交专线的开通，有效增进了广大市民与人民军队的深厚鱼水情，激发年轻人参军报国热情，营造了全社会拥军、爱军的浓厚氛围。”温江区退役军人事务局相关负责人说。

近年来，温江区推动双拥工作提质增效，系统推进“拥军宣传+”，在阵地建设、国防教育上不断发力，建成双拥主题公园、双拥爱心农场、爱国拥军示范街等“打卡点”200余个，开通“鱼凫崇军号”公交专线，优选90余名“国防教育辅导员”，动员105家企业单位加入爱国拥军行动，发布334项社会化拥军优待清单，大幅提升双拥工作的社会参与度。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)