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巴西圣保罗州立大学孔子学院举办打击乐音乐会

2024年10月08日08:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报圣保罗电  （记者陈一鸣）日前，圣保罗州立大学孔子学院成功举办庆祝全球“孔子学院日”暨中巴建交50周年打击乐专场音乐会。中国驻圣保罗总领事馆副总领事田玉震、圣保罗州立大学孔子学院巴方院长保利诺、中方院长叶丹和孔子学院师生、当地华侨华人代表等300多人共同欣赏了这场别开生面的音乐会。

　　保利诺在致辞中表示，2008年11月成立的圣保罗州立大学孔子学院是巴西首家孔子学院，由圣保罗州立大学与湖北大学合作共建。圣保罗州立大学孔子学院一直致力于教授汉语和传播中国文化，已成为促进中巴人文交流的重要平台。

　　圣保罗市国际关系局办公室主任弗拉维奥·迪亚斯·帕特里西奥、圣保罗州立大学艺术学院院长格拉齐埃拉·博茨在致辞中表示，音乐能跨越国界、种族和文化差异，是人类共同的语言。圣保罗州立大学孔子学院举办的打击乐音乐会令人印象深刻，展现出巴中两国在文化艺术领域交流合作不断加深。

　　音乐会上，圣保罗州立大学艺术学院打击乐团表演了《金蛇狂舞》《赛马》《茉莉花》等中国经典曲目。经过打击乐团精心编排，中国大鼓与巴西原住民乐器同台演奏，中国古诗与现代打击乐联袂呈现。现场观众被这场的中巴文化融合盛会深深感染，反响十分热烈。

(责编：李昉、郝孟佳)

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