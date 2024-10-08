人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

最完整海洋微生物基因数据库出炉

2024年10月08日08:29 | 来源：科技日报
小字号

原标题：最完整海洋微生物 基因数据库出炉

记者从近日举办的“千种海洋生物基因测序项目”暨全球海洋微生物基因库建设及应用成果联合发布会上获悉，华大生命科学研究院联合山东大学、英国东安格利亚大学等机构，构建了迄今为止最完整的海洋微生物基因数据库，并从中发现大量具有应用潜力的基因资源。该研究为开发抗菌肽、新型基因编辑工具、PET塑料降解酶等提供了新思路。相关成果在线发表于国际学术期刊《自然》上。

研究团队介绍，他们通过对已公开的海洋微生物宏基因组数据进行分析和深度挖掘，构建了海洋微生物基因数据库GOMC。这一数据库拥有超4.31万个海洋微生物基因组和24.58亿个基因序列，是已报道海洋基因组数据库Tara Ocean的3倍。其中，2万多个微生物是潜在新发现物种，近1万个微生物为在深海等独特生境中首次发现。目前，该数据库数据已存储于国家基因库生命大数据平台。

论文通讯作者、青岛华大基因研究院院长范广益介绍，研究团队通过对数据库GOMC进行深度挖掘，发现了多项具有应用潜力的基因资源。其中，研究团队鉴定了36个新型CRISPR-Cas9基因编辑系统，并挖掘出一个具有潜在应用价值的新型Cas9编辑系统，为科研人员基因编辑工具使用提供了更多选择。

据了解，作为青岛自贸片区“千种海洋生物基因测序项目”第一年度重要成果，该项研究将助力海洋微生物的演化、生态学研究和遗传资源开发与利用。

 （记者宋迎迎 罗云鹏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部