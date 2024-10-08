原标题：最完整海洋微生物 基因数据库出炉

记者从近日举办的“千种海洋生物基因测序项目”暨全球海洋微生物基因库建设及应用成果联合发布会上获悉，华大生命科学研究院联合山东大学、英国东安格利亚大学等机构，构建了迄今为止最完整的海洋微生物基因数据库，并从中发现大量具有应用潜力的基因资源。该研究为开发抗菌肽、新型基因编辑工具、PET塑料降解酶等提供了新思路。相关成果在线发表于国际学术期刊《自然》上。

研究团队介绍，他们通过对已公开的海洋微生物宏基因组数据进行分析和深度挖掘，构建了海洋微生物基因数据库GOMC。这一数据库拥有超4.31万个海洋微生物基因组和24.58亿个基因序列，是已报道海洋基因组数据库Tara Ocean的3倍。其中，2万多个微生物是潜在新发现物种，近1万个微生物为在深海等独特生境中首次发现。目前，该数据库数据已存储于国家基因库生命大数据平台。

论文通讯作者、青岛华大基因研究院院长范广益介绍，研究团队通过对数据库GOMC进行深度挖掘，发现了多项具有应用潜力的基因资源。其中，研究团队鉴定了36个新型CRISPR-Cas9基因编辑系统，并挖掘出一个具有潜在应用价值的新型Cas9编辑系统，为科研人员基因编辑工具使用提供了更多选择。

据了解，作为青岛自贸片区“千种海洋生物基因测序项目”第一年度重要成果，该项研究将助力海洋微生物的演化、生态学研究和遗传资源开发与利用。

（记者宋迎迎 罗云鹏）

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