原标题：油菜素内酯调控 棉纤维伸长奥秘解开

图为新疆阿克苏棉田。新研究揭示了GhEXL3基因调控棉纤维伸长的分子机制，为棉纤维品质遗传改良提供了重要理论依据。视觉中国供图

记者10月6日从中国农业科学院获悉，该院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队揭示了油菜素内酯信号传导过程中下游的关键基因（GhEXL3）调控棉纤维伸长的分子机制，为棉纤维品质遗传改良提供了重要理论依据。相关研究成果日前发表在国际期刊《植物杂志》上。

“棉花是一种重要的天然纤维作物，棉纤维是研究细胞伸长的理想模型。油菜素内酯作为一种植物激素，在调节棉纤维伸长方面发挥着重要作用，但其调控棉纤维伸长的分子机制仍不清楚。”论文通讯作者、中国农业科学院西部农业研究中心研究员杨作仁告诉记者。

该研究揭示，GhEXL3基因是棉花中尚未揭示功能的油菜素内酯信号途径下游基因。在油菜素内酯缺陷型突变体以及油菜素内酯信号通路核心转录因子过量表达的棉花样本中，该基因表现出明显的表达水平差异。进一步研究发现，GhEXL3基因过量表达促进棉花纤维伸长；敲除该基因后，棉纤维缩短。

“研究表明，油菜素内酯通过其信号通路中的核心转录因子，来触发该基因的表达，进而调控棉纤维伸长的分子机制。这为棉花分子遗传改良提供了新思路。”杨作仁说。

（记者马爱平）

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