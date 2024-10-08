原标题：小型化高灵敏短波原子天线研制成功

记者日前从国防科技大学获悉，该校电子科学学院研究团队利用光电集成技术，成功研发出小型化高灵敏短波原子天线，并实现远距离广播信号接收。相关成果近日发表于国际学术期刊《IEEE天线与电波传播学报》。

短波是指波长介于10米至100米之间的电磁波，在民用航空、紧急救援等领域具有不可替代的作用。传统短波天线尺寸较大，如何实现其小型化是长期以来未突破的难题。原子天线是一种基于里德堡原子电磁诱导透明效应的新型电磁波传感器，具有尺寸与波长无关的显著特性。但目前，共振频率为短波频段的里德堡原子极难被激发，造成此类天线灵敏度不足。

国防科技大学研究团队围绕该重难点问题开展深入研究，经过长期技术积累，成功研制出小型化高灵敏短波原子天线。其长度为数十厘米量级，灵敏度较现已有里德堡原子短波接收能力提升3个数量级以上。基于该技术，研究团队成功接收到多个民用广播信号，发射站最远距离达1000余公里。

相关专家表示，该成果有望极大推动原子天线的实用化进程，未来基于该天线的新体制接收机有望支撑短波电子信息系统应用形态的颠覆性发展。

（记者张强 通讯员葛林楠 林沂）

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