在云南曲靖市第二小学，老师们开设了经典诵读、古筝、版画等丰富多彩的特色课程。我们将继续坚持以学生为中心，正确处理知识学习和全面发展等重大关系，全面提升教育教学质量，夯实学生知识基础，促进学生身心健康、全面发展。

——云南曲靖市第二小学校长李青霖

近年来，学校联合行业龙头企业共建了多个教学与科研平台。我们将进一步加强校企合作，强化产教融合、科教融汇，让更多学生在企业项目实践中提升技术技能，推动更多师生科创成果转化为现实生产力，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才。

——广东顺德职业技术学院教授陈燕舞

在上海交通大学，丰富的校园活动受到学生欢迎。我们将持续提升思政引领力，开展院士、劳模、总师进校园活动，讲述新时代伟大变革成功案例；组织学生走出校园，到田间地头、工厂社区、中小学校开展实践，上好“大思政课”。

——上海交通大学团委书记李劲湘

前不久，清华大学原创话剧《马兰花开》第一百场公演在国家大剧院上演。作为学生演员，我与同学们再现了“两弹一星”元勋、清华校友邓稼先的感人事迹。在一次次学习、实践、排演中，同学们深受教育。未来，我们会继续用好红色资源、赓续红色血脉，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

——清华大学社会科学学院硕士研究生尹柔涵

目前，国家开放大学建设的终身教育平台提供了超过100万个数字化学习资源，注册用户超过700万人。我们将以数字化推动教育高质量发展，继续扩大终身教育优质资源的覆盖面，提升终身学习公共服务水平，努力建成资源海量优质、智慧全面赋能、自主安全可控的平台。

——国家开放大学数字化部部长程罡

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 17 版）

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