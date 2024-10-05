原标题：（中国新貌）“从牛背上走下来的火箭总师”的三个梦想

“我是一个从牛背上走下来的火箭总设计师。”作为中国第一代航天人，中国工程院院士龙乐豪谦逊地自称。年过八旬的他，满头白发却精神矍铄。

龙乐豪近日接受中新社记者采访，讲述了他的“火箭人生”。从一个农村放牛娃蜕变为火箭总师，龙乐豪视这段经历为追逐读书梦、强国梦、航天梦的过程。

1938年，龙乐豪出生在湖北武汉的一个农村家庭。因生活贫困，家中付不起学费，龙乐豪小小年纪就在乡野间放牛，对幼时的他而言，上学是一件令人羡慕的事情。直至1949年，11岁的他才走下牛背，进入学堂。虽然在班里年纪较大，但龙乐豪学习自觉，刻苦勤奋，用他的话说，“跟得不错，学习表现还可以”。

高中毕业后，龙乐豪被保送至上海交通大学。谈起自己的读书梦，龙乐豪常说自己是知识改变命运的典型代表。

“考大学，报什么志愿无所谓，但只要是国防军工就可以，要强国。”生于国家积贫积弱之时，亲历过战火纷飞的年代，龙乐豪始终怀揣着强国梦。正如他有一次在香港大学演讲时说，爱国于他而言是天经地义，国家的发展也成就了他个人的理想。

大学时期，龙乐豪在教室自习。(中国运载火箭技术研究院供图)

1963年，龙乐豪大学毕业，进入当时的国防部第五研究院一分院(现中国运载火箭技术研究院)工作，投身中国航天事业。龙乐豪的航天梦由此开始，一干就是数十载。

他先后参与多个运载火箭的总体设计工作，后担任长征三号甲系列运载火箭(以下简称“长三甲系列火箭”)总指挥兼总设计师。该系列运载火箭是中国首个采用“模块化、系列化、组合化”设计理念的火箭，不仅与探月工程、北斗卫星导航系统工程等重大航天任务紧密相连，也是中国首个发射次数过百的系列运载火箭，有“北斗专列”“金牌火箭”之称。

20世纪80年代初，把卫星送入距地面36000公里高空的技术被少数国家垄断。为了满足当时国内发展广播通信卫星的需求，闯入卫星发射国际市场，老一辈航天人提出在长征三号运载火箭的基础上，通过“先改后捆”的方式，进一步提高中国火箭高轨道发射能力。长三甲系列火箭应运而生，这将中国运载火箭技术提高到了一个新高度。

1996年2月15日，长征三号乙运载火箭点火起飞，执行国际卫星发射任务。这是当时中国航天运载能力最大的火箭。“能被国际商业发射任务选中，不容易。”龙乐豪说，它就像一个孩子刚出生就学会走路，首次亮相就是在国际舞台上表演。

这次发射受到世界广泛关注。然而，发射遗憾失利。“当时全世界都在看着我们，想的更多的是我们怎么在跌倒的地方赶快爬起来。”为了找出故障原因，龙乐豪30个日夜几乎没好好睡觉，有人说他的头发就是在那个时候愁白的。500多天后，长征三号乙运载火箭再次起飞，成功把一颗国际卫星送入预定轨道。回想这段经历，龙乐豪称之为“浴火重生再启航”。

这些年来，长三甲系列火箭凭借良好的适应性和高成功率，成为中国高轨发射的主力火箭之一，其研制理念影响着后续长征系列运载火箭的研制。

如今，耄耋之年的龙乐豪已经退出工程一线，但他的“航天梦”仍在延续。他时常出现在青少年群体中，在全国各地播撒“航天梦”的种子。“科学精神是科学技术的灵魂。希望通过我们的努力，鼓励更多年轻人奔赴科学探索的无人区。”龙乐豪说。

中国工程院院士龙乐豪。(中国运载火箭技术研究院供图)

同时，他也密切关注世界航天发展前沿，为中国的航天梦建言献策。他指出，近年来中国航天发展迅速，世界有目共睹，长征系列运载火箭出色完成中国空间站建造任务，正朝着载人登月等目标不断努力。从世界范围来看，长征系列运载火箭已进入第一梯队。

“需指出的是，中国虽然建立了能力相对完备的运载火箭体系，但与航天强国相比，在进入空间的能力、效率和成本方面还存在一定差距。”龙乐豪说。

他表示，未来长征系列运载火箭应瞄准世界航天发展趋势，结合中国航天发展需求，着眼于更强的运载能力、重复使用技术、智慧火箭、航班化运输系统四个方面，坚持自主创新，走出一条具有中国特色的航天发展道路。（记者 马帅莎）

(责编：李昉、李依环)