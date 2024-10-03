人民网北京10月3日电 （记者郝孟佳）近日，由北京市海淀区教育科学研究院主办的“以文化人 成就良师——敬德书院秋季会讲暨办院10年研讨会”在京举办。

北京市海淀区政府党组成员、副区长武凯表示，未来的敬德书院要继续以传承弘扬优秀传统文化，提升教师师德修养文化素养为己任，帮助广大教师深刻理解中华优秀传统文化的内在价值和时代意义，为海淀教育的长久发展注入精神与文化的力量。要让传统文化更好地融入现代生活，以科技为翼，赋能书院的发展。

北京市海淀区委教工委书记、区教委主任杜荣贞认为，十年来，敬德书院形成并完善了提升教师传统文化底蕴的发展平台，建设并丰富了海淀区教育系统师德师风教育和活动基地。杜荣贞表示，希望敬德书院明确新方向锚定新目标，成为提炼推广区域中华优秀传统文化教育的主阵地，成为引领区域中华优秀传统文化学术研究的高地。

北京市十一学校校长田俊认为，学校应当致力于营造能涵养教育家精神的校园氛围，少些功利性目标，做到平等、尊重、信任，给予充分空间和自由，让教师看到理想和价值实现。

据悉，敬德书院成立于2014年，具有藏书、祭祀、讲学、学术研究、环境育人、文化传播六大功能，主要服务于海淀中小学教师，探索具有中国特色的教师专业成长之路。

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