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袁亚湘院士做客近光讲堂 揭秘数学之美

2024年10月01日11:43 |
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9月26日，“近光讲堂”2024—2025学年第四讲开讲。中国科学院院士、中国科学技术协会副主席袁亚湘院士以“数学漫谈”为题，为师生带来了一场精彩的讲座。区副区长刘琳为袁亚湘颁发“平谷区‘近光讲堂’荣誉讲师”聘书。

一开场，袁亚湘就用扑克牌为大家展示了一场数学魔术“十全十美”，激发了现场学生浓烈的兴趣，让大家深深感悟到数学的魅力和趣味。袁亚湘从3月14日国际数学节谈起，介绍了圆周率的相关知识，用“美、真、趣、难、慧”5个字概括了数学的特点。通过列举数学的广泛作用，阐明数学在人类生活中的重要性，讲述伟人与数学的关系、我国数学发展的历程以及中国数学家国际影响力日益增强的现状。

他提到，数学作为一门基础学科，是一种强有力的工具，在大数据、人工智能、天气预报、图像处理等方面发挥着广泛和关键的作用。数学是一种独特的语言，可以为其他学科的新发现给予指导和表达形式，是紧扣现实且强而有力的工具。

讲座结束后，袁亚湘与在场同学们展开了深入交流，对同学们提出的问题一一进行解答，面对同学提出的“如何学好数学”的问题，袁亚湘讲到，要掌握合适的学习方法，重要的是掌握数学知识背后的原理，而非死记硬背。袁亚湘回忆起自己走出农村、走上数学研发的道路，建议同学们在人生的每个阶段都要拼尽全力做到最好，才能望见更好的风景。

“袁亚湘院士用通俗易懂的语言，带领我们领略了数学的魅力。他告诉我们数学不仅仅是课本上的公式和定理，更是一种思维方式，一种探索世界的工具。这就更激发我们学习数学的兴趣和热情。” 平谷四中初三（1）班学生张婉怡说。

平谷中学学生郑时宇在“见字如面：大咖有约”环节与袁亚湘交流互动，就古人和现代机器求解圆周率的方法有何改进的问题进行请教。

大华山中学学生代表赠送宣纸烙画作品《世外桃源》，以烙笔代替画笔，运用国画的勾、皴、点、染等技法烫出丰富的层次与色调展示了群峰间雾气缭绕，幽谷间桃花争艳的平谷美景。

“袁亚湘院士的言语间饱含着老一代研究者对数学事业的热忱与执着，严谨而不失活泼、理性而不失生动的讲座，是数学漫谈，亦是数学箴言。我想当学生们发现数学之美，这束光也必将点亮他们学习之路。” 刘家河中学欧教师阳文凤在讲座结束后说道。

来源：高大尚平谷微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)

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