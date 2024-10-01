原标题：中国人民大学“延安十三年与中国式现代化”展览开展

中国人民大学“延安十三年与中国式现代化”展览28日在该校通州校区开展。

在开展仪式上，中国人民大学党委书记张东刚表示，延安是中国革命的圣地、新中国的摇篮，也是中国人民大学的历史起点。新时代新征程，中国人民大学将继续努力当好延安精神的传承者、弘扬者、践行者，领悟好延安精神，全面深化研究阐释，积极建构中国自主的知识体系，提炼升华延安精神的丰富内涵、精神实质、时代价值。

文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群指出，本次展览以“延安十三年与中国式现代化”为主题，通过丰富史料和珍贵文物，全面展示了延安时期中国共产党的光辉历程和探索中国式现代化道路的伟大实践，使我们更加深刻理解中国式现代化的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑。

教育部社会科学司副司长宋凌云表示，“延安十三年与中国式现代化”展览通过丰富详实的史料，全景式再现了延安时期以来中国共产党人的奋斗历程与中国式现代化实践探索，有助于我们从历史与现实相结合的视角，进一步深入学习领会党的二十届三中全会精神，持续深入思考以中国式现代化实现民族复兴的宏阔视野和现实路径。

中国人民大学校长林尚立在接受媒体采访时表示，中华民族伟大之所在，中华人民共和国兴盛之所在，中国式现代化成功秘密之所在，都能从“延安十三年与中国式现代化”展览中找到答案。参观展览既是探秘的过程，也是了解历史、展望未来的过程，更是提高民族自信、民族自豪感，增强中国志气、骨气、底气的学习和实践的过程。

本次展览内容以中英文双语展现，从延安十三年与创造现代化根本社会条件、延安十三年与锻造中国式现代化领导力量、延安十三年与孕育中国式现代化核心要素、延安十三年与探索中国式现代化成功道路、从延安走来：以高等教育推进中国式现代化五个方面介绍了中国式现代化的历史根脉和基本要素。 (记者 曾玥)

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