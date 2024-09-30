人民网北京9月30日电 （记者王鑫）近日，由中华全国总工会宣传教育部指导，广东省总工会主办的“劳模引领 向新而行——‘劳模工匠进校园’行动全国示范活动”在广东省中山市举行。活动将课堂“搬进”企业和一线生产车间，邀请全国、省、市劳模工匠担任“老师”，分享自身奋斗故事，展示企业科技创新成果，为学子们上了一堂生动有趣、可感可触的“劳模宣讲+科学实践课”。

走进创新车间：了解8米/秒的高速电梯怎样造出来

“自由落体加速度是多少？大家可以算一下，以一层楼3米的高度，8米/秒的高速电梯，到达21楼大概要多少秒？”来自中山市技师学院电气班的58名学生在中山市首席技师、美迪斯智能装备有限公司工程部总监周建文的带领下，亲身体验“超级高速”电梯，直观了解电梯产品的智能制造过程，了解智能制造科技背后的故事。

在互动交流环节，全国五一劳动奖章、中国青年五四奖章获得者，中山市技师学院技能竞赛教练梁嘉伟分享了他从技校学生成长为技术能手的奋斗故事。“何为‘劳模精神、劳动精神、工匠精神’？唯有坚持不断创新，敢想敢干。祝愿每个同学未来都有好的职业前途，而这基于你们的努力努力、再努力！”广东省五一劳动奖章获得者陈淑雯的寄语，让学子们深受鼓舞。同学们纷纷表示，要从点滴做起，树立工匠精神。

走进“数智企业”：感受数字“神器”赋能城市“聪明”

在中国电信股份有限公司中山分公司，广东省五一劳动奖章获得者、中山电信IT及业务支持中心副总经理兼云中台副总经理梁干超向来自中山市技师学院大数据与会计班的50多名学生分享了自己的奋斗故事。随后，学生们一行参观了中山电信互联网+基地，详细了解企业在基础通信、IT系统集成、政企上云、大数据应用、网络安全、物联网、量子通信、应急通信等信息化服务方面的建设情况。

据了解，中山市总工会计划开展更多活动，通过组织科技创新领域的全国、省、市各级劳模工匠代表进校园以及邀请学生走进智能化企业等多种形式，让广大学子不断汲取榜样力量，点亮青春匠心梦，努力成为新时代的科技人才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

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