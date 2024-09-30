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宁夏银川市兴庆区万名学生同上一堂思政课

2024年09月30日14:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月30日电 （记者唐婕）近日，宁夏银川市兴庆区“理想信念之光”爱国主义思政课在银川市实验中学开讲，活动以“现场课程讲授+线上同步直播”方式开展，3万余名学子同上一堂思政课。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

本次课程以“理想信念之光”为主题，通过“何以中国·传承”“何以闪耀·担当”“何以致远·奋斗 ”三个篇章，以“情景演绎+实践讲述+艺术展演”的丰富形式，由主讲人与有为青年、行业代表、优秀师生代表进行交流，传递身边榜样的力量，激发“大思政课”的活力，鼓励青年学子听党话、感党恩、跟党走，让青春在奋斗中绽放光芒。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

“今天的思政课给我带来很多启发，尤其是那些革命先烈的感人事迹。他们身上坚定的爱国情怀和坚强不屈的精神，都值得我们传承与发扬。”学生赵彦博说。

据悉，宁夏银川市兴庆区全面推动大中小幼思政教育一体化建设，着力构建纵向衔接、横向贯通、有机融合的“大思政”教育体系。下一步，兴庆区将充分结合实际，不断提高思政教育针对性和吸引力，进一步增强爱国主义教育的系统性和亲和力，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

(责编：邵文婷、熊旭)

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