人民网北京9月30日电 （记者郝孟佳）28日，中国人民大学通州校区启用大会举行，通州校区进入先期运行阶段。

记者了解到，中国人民大学通州校区总用地面积1652亩，总建筑规模105万平方米。目前，通州校区先期运行8个组团、约50万平方米建筑已全面竣工，具备了独立运行办学条件。行政服务中心楼群等16.6万平米建设任务正在按计划推进。

中国人民大学党委书记张东刚指出，中国人民大学通州校区正式启用，在学校发展历程中具有里程碑意义，标志着学校办学条件的根本性改善、整体性跨越初见成效，也标志着疏解北京非首都功能和京津冀协同发展国家战略在中国人民大学开花结果。

据悉，中国人民大学通州校区是目前北京城市副中心唯一的“双一流”建设高校。启用先期运行期间，人大将结合人文社会科学学科优势，“一院一策”组织各院系开展教学、科研、智库、文体活动。面向国家战略需要，将研究机构、学术论坛、学术资源引向通州校区，推动各研究机构深度服务北京市、副中心和通州区，形成品牌学术文化优势。加强新校园和周边市政环境及城市运营系统协同联动，为探索多校区管理模式积累经验。

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