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专家教师共话如何推进县域高中高质量发展

2024年09月30日21:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月30日电 日前，县域高中高质量发展研讨会在湖北省十堰市竹溪县第一高级中学举行。本次研讨会由中国教育学会高中教育专业委员会和十堰市教育局主办，来自全国多地的教育专家、学者和一线教师，围绕如何推进县域高中高质量发展展开深入研讨。

会议现场。主办方供图

会议现场。主办方供图

中国教育学会高中教育专业委员会理事长刘长铭表示，此次研讨会对于明确县域高中发展定位、破解发展难题具有重要意义。期待通过本次会议，汇聚各方智慧，共同推动县域高中教育的高质量发展。

教育部基础教育司副司长、一级巡视员马嘉宾作题为《深入贯彻全国教育大会精神 加快振兴县域高中》的政策宣讲，宣讲了全国教育大会精神，强调了振兴县域普通高中的重大意义和方法路径。

中国教育学会副会长兼秘书长杨银付作题为《深入学习贯彻全国教育大会精神 以高质量基础教育夯实教育强国建设基点》的解读，阐述了为什么要建设教育强国、建设什么样的教育强国，以及怎样建设教育强国的理论和实践问题。

北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授张志勇认为，振兴县域普通高中教育，一方面，要改善县中的办学条件；另一方面，要加强顶层制度安排，优化县中教育办学格局，让辖区内所有高中学校公平竞争、错位发展、特色办学，形成良性竞争生态。

来自浙江省龙泉市第一中学、安徽省灵璧中学、湖北省黄梅县第一中学和江苏省白蒲高级中学等高中的校长结合学校办学实践进行了分享交流。（陈琦、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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