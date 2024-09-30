2024年卓越工程师培养研讨会在北京召开，北京科技大学校长杨仁树主持全体会议。校方供图

人民网北京9月30日电 （记者李依环）2024年卓越工程师培养研讨会28日在北京召开。会议由中国卓越工程师培养联合体主办，北京科技大学、东南大学、清华大学、北京航空航天大学、中国石油大学（北京）等共同承办，共有包括全国68所工程硕博士培养改革专项试点高校、113所全国工程博士培养单位在内的专家学者、行业代表等近600人参加会议。

教育部学位管理与研究生教育司司长吴刚表示，卓越工程师是国家战略人才队伍的重要组成部分。要提高站位认识，在国家大目标中把握卓越工程师培养的战略意义和职责使命；要革新教育理念，着力强化有组织科研和人才培养，持续优化协同配合、供需畅通的产教融合长效机制，以国家战略需求牵引工程人才培养体制机制改革；要坚持系统思维，要凝聚多方力量，汇合优势产教资源和创新要素，构建企业出题、校企共答、产业阅卷的产学研一体化机制，建设卓越工程师培养认证标准体系。

主题报告环节，北京通用人工智能研究院院长、北京大学、清华大学讲席教授朱松纯作题为《探索通用人工智能卓越人才培养新平台新机制》的报告，分享了通过构建科研大平台，以有组织的科研推进原创性、引领性科技创新，推动“五位一体”人工智能卓越创新人才培养的实践成效。

研讨会还设置了4场平行会议，分别聚焦新一代信息通信技术卓越工程师培养、关键软件卓越工程师培养、卓越工程师培养过程、卓越工程师培养标准等主题进行交流研讨。

新一代信息通信技术卓越工程师培养研讨会上揭牌成立新一代信息通信领域卓越工程师培养联合体。关键软件卓越工程师培养研讨会上成立了关键软件领域卓越工程师培养联合体，发布了“关键软件领域卓越工程师人才培养系列丛书”支持计划。

卓越工程师培养过程研讨会上，多位专家聚焦国家战略急需，共同研讨如何以校企深度联合为抓手，以培养模式改革为核心，进行新时代卓越工程师培养相关的理论研究、机制创新和实践探索。卓越工程师培养标准研讨会从体制机制创新、学位评价体系、导师队伍建设、校地企多方协同等方面，深入探索和研讨卓越工程师培养标准体系。

(责编：李昉、熊旭)