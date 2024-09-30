据新华社奥斯陆9月25日电 （记者张玉亮）由国务院新闻办公室组织的中国藏学家交流团23日至25日访问挪威，与挪威专家学者、媒体记者和有关人士就中国式现代化的西藏实践等话题展开深入交流探讨。

交流团由中国藏学研究中心副总干事扎洛任团长，成员包括中国藏学研究中心、中国社科院亚太与全球战略研究院、中国政法大学人权研究院的藏学专家学者等。访挪期间，交流团先后赴挪威奥斯陆和平研究所、奥斯陆大学等学术机构交流座谈，同挪威广播公司、《日报》等挪方媒体记者举行记者会，并在奥斯陆举行开放日活动。

在各项交流活动中，交流团专家介绍了西藏如期完成脱贫攻坚任务后，在推进中国式现代化新征程上的具体实践。交流团团长扎洛从共同富裕、人与自然和谐共生、新型文明形态、对外经济文化交流等4个方面介绍了西藏的中国式现代化新征程之路。他介绍，现在是历史上西藏各族群众最富裕、生活条件最好的时期；通过实施生态保护工程，西藏成为全球生态环境最好的地区之一；在保护传统文化和民族语言的同时，西藏不断加强现代教育的普及力度，各族人民受教育程度不断提高。他欢迎挪威民众和专家学者去西藏走走看看，亲身感受西藏近年来发生的巨大变化。

《 人民日报 》（ 2024年09月30日 14 版）

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