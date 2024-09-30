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加强新时代全民国防教育

本报记者 李龙伊
2024年09月30日09:12 | 来源：人民网－人民日报
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国无防不立，民无防不安。

习近平总书记强调：“我们的军队是人民军队，我们的国防是全民国防。我们要加强全民国防教育，巩固军政军民团结，为实现中国梦强军梦凝聚强大力量！”

近日，中共中央宣传部等12部门印发《关于组织开展2024年“全民国防教育月”活动的通知》，要求以“依法开展国防教育  提升全民国防素养”为主题，在9月集中组织开展“全民国防教育月”活动，教育引导广大干部群众强化国防观念和忧患意识，增强关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的思想自觉和行动自觉。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视全民国防教育工作，作出一系列重要决策部署，推动新时代全民国防教育领导体制机制改革，设立烈士纪念日、国家公祭日，建立党和国家功勋荣誉表彰制度，筹划举行一系列重大庆祝纪念活动，极大提振了党心军心民心，全民国防意识不断增强。

全社会日益形成国防共识，画出个人、家庭、国家的同心圆

9月下旬，在江西省吉安市青原区渼陂古村爱国主义教育基地，当地机关干部、市民群众和学生代表100余人来到展馆参观见学。在新中国开国中将梁兴初的雕像前，大家驻足聆听老将军英勇抗敌的光辉事迹。

“这堂生动的国防教育课，让我深刻感受到中国军人许党报国的情怀，体会到人民军队保家卫国的不易。未来我也会让孩子学习更多国防和军队知识，增强家国情怀和国防意识。”青原区富滩镇张家渡村党支部副书记罗传彬感慨。

近年来，各地各级相关部门不断丰富实践载体，建好用好全民国防教育基地，发挥各类国防教育阵地作用，广泛开展群众性国防教育活动，吸引了社会各界广泛参与，在全社会营造出浓厚的国防教育氛围。

今年“八一”前夕，全国退役军人工作会议在北京召开，四川省革命伤残军人休养院老战士宣讲团成员、90岁高龄的周全弟被表彰为“全国模范退役军人”。

抗美援朝战争黄草岭战役中，为阻击对抗敌军王牌部队，周全弟身穿单薄棉衣，依靠雪水充饥，在零下40摄氏度的冰天雪地里埋伏了三天三夜，严重冻伤致四肢截肢。

“只要心脏还在跳动，我就会为党和国家、为教育下一代继续‘冲锋’。”休养以来，周全弟为社会各界广泛开展爱国主义教育和国防教育活动，结合感人至深的经历讲述革命故事，助力红色基因代代传承。言传身教中，爱党爱国爱社会主义的情感共识不断凝聚。

在社会各界共同努力下，全社会日益形成国防共识，画出了个人、家庭、国家的同心圆。

突出抓好重点对象，普及国防知识、提升国防技能、增强国防观念

学校国防教育是全民国防教育的基础，是实施素质教育的重要内容。

擒敌术表演方队目光炯炯，招招到位；刺杀操表演方队身形矫健，动作凌厉……今年夏天，第九届全国学生军事训练营在陕西西安的武警工程大学举行。参训学生不仅晒黑了脸庞，挽起的袖口附近也晒出了肤色分界线。学生们说，那是训练的“勋章”。

一次15公里拉练中，滚滚热浪袭来，学生们体力急剧下降。最后3公里时，“加油”声此起彼伏。来自四川的王圣林说：“在大家的鼓励和帮助下，我反复告诉自己坚持再坚持。当所有人通过终点，那种战胜自己的成就感、坚持到底的喜悦涌上心头。”

人民军队拥有开展全民国防教育的“富矿”，无论是历久弥新的红色传统，还是新时代强军兴军的伟大成就，都为开展国防教育活动提供了鲜活案例。

9月25日下午，江苏省镇江市丹阳市正则小学53名学生代表走进丹阳市人武部，开展以“心系国防强国有我”主题国防教育主题活动。

初进军营，学生们兴致勃勃，纷纷走进民兵模拟射击训练室进行射击体验。在教官的讲解和指导下，学生们带着激动的心情学习握枪、瞄准动作。一名“小军迷”对教官说：“等我长大，一定要参军！”

活动中，“红领巾”还与“国防绿”零距离互动、与官兵们共话国防，在一场“军”味十足的沉浸式课堂体验中，“国防有我”“强国有我”的火种在学生心中悄然点燃。

面向青少年开展的一堂堂生动的国防教育课，是各地针对国防教育重点对象，扎实开展国防教育和爱国主义教育的缩影。

国防大学国家安全学院教授刘光明表示：“国防教育应突出抓好重点对象，要持续强化领导干部国防教育，着力加强青少年国防教育，扎实抓好军队人员和民兵、预备役人员国防教育，积极推进社会各方面国防教育。”

记者了解到，对于各级领导干部，许多单位依托军队院校和各级干部教育培训机构进行专题培训，把国防教育列入理论学习计划；对于青少年，不少地方创新学校国防教育形式，丰富国防教育内容，将国防教育融入普通高等学校和中等学校考试内容；对于军队人员和民兵、预备役人员，各单位结合军事训练、执行重大任务等时机，着重进行光荣传统、职能使命、战斗精神等教育……

丰富的教育形式，为普及国防知识、提升国防技能、增强国防观念提供了强大助力。

增强时代感和感染力，推动国防教育走深走实

“一棵呀小白杨，长在哨所旁。根儿深干儿壮，守望着北疆……”40年前，这首《小白杨》传唱大江南北。新疆军区塔斯提边防连一代代戍边官兵扎根边防，不断种下白杨树，忠诚守护着祖国西大门。

9月21日，《同上一堂思政大课·致敬“小白杨”》上线。塔斯提边防连官兵和退役军人讲述“扎根边防，蓬勃向上”的连队精神，让广大群众对边防官兵的奉献和坚守有了更深刻的理解。

“一棵树，一群兵，一条心，一起拼”“向边防官兵致敬”……网友们的留言，充分体现了大家对人民军队和中国军人的尊崇。

只有增强国防教育的时代感和感染力，同时发挥好数字技术对全民国防教育的放大、叠加、倍增作用，才能不断扩大覆盖面、占领新阵地。

近年来，从《长津湖》等军旅题材影视作品获得观众好评，到“国防公开课”专题节目、征兵宣传片等融媒体作品热播，再到“最美新时代革命军人”“最美退役军人”“最美拥军人物”等在全社会形成示范引领作用，国防教育的宣传普及深入推进。

推动国防教育走深走实，完善政策保障是重要一环——

2022年，中共中央、国务院、中央军委印发的《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》指出，坚持各级党委负总责，党委书记是第一责任人，宣传部门要牵头主抓，推动形成党委集中统一领导、分工负责、协同高效的全民国防教育领导体制；

今年9月13日，十四届全国人大常委会第十一次会议表决通过新修订的国防教育法，自9月21日起施行，此次修改国防教育法，从国家层面加强顶层筹划设计，对新时代全民国防教育的基本内容、方法手段、相关保障等作进一步明确。

随着全民国防教育组织领导和工作保障政策日趋完善，国防教育质效不断提高、全民国防素养逐步提升。

《 人民日报 》（ 2024年09月30日 13 版）

(责编：李依环、李昉)

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