本报记者 徐嘉伟

图为演出现场。

郭幸福摄

“红船星河，红船星河，流光溢彩天际闪烁。红船星河，红船星河，载着梦想在时空中穿梭……”日前，来自红船起航地浙江嘉兴南湖的大型原创儿童剧《红船·星河》于北京市东城区少年宫上演。在庆祝中华人民共和国成立75周年之际，北京、嘉兴两地儿童共同向祖国献上深情告白。

《红船·星河》讲述了一位名叫欣欣的小学生，在参与学校组织的红色主题研学时，误打误撞唤醒了红船上的一颗小星星的故事。欣欣和小星星乘坐红船，开始了一段奇幻又感人至深的旅程。在旅途中，他们“遇见”了甘于奉献的小红军、不畏艰险的儿童团团长海娃、向往自由的小萝卜头、保卫国家财产的草原英雄小姐妹……

台上，220名参与文戏、舞蹈、合唱的小演员全情投入，带领现场观众穿越时空与革命先辈“相遇”。台下，来自北京多所学校的500余名师生神情专注，情感随着剧情的展开而跌宕起伏，掌声不断。

“我在书本上看过这个故事！”“红军战士以前好艰苦啊，我们要珍惜现在的生活。”许多学生观剧后表示。跟随剧中人物的“步伐”，他们直观感受到了中国共产党在风雨如磐的年代中带领人民取得胜利的艰苦历程，也更加深入理解了红船精神的内涵。

据悉，今年7月，以《红船·星河》为桥梁，北京市东城区少年宫与嘉兴市南湖区委宣传部建立了战略合作关系。本次演出由双方共同策划，由两地少年儿童合作完成，不仅是一堂别开生面的思政课，更是双方共同推进青少年红色主题教育的成果。

值得一提的是，曾参演过本剧的10名嘉兴主力小演员专程赶来，仅用两天多的时间便完成与北京小演员们的同台磨合。主角“欣欣”扮演者王梓轩说，此次和北京的小演员们一起演出，大家碰撞出了不一样的火花，“演出期间，我去了天安门，那一刻真的觉得自己变成了一颗小星星，躺在祖国的怀抱里幸福快乐地成长着！”

嘉兴市南湖区委宣传部相关负责人表示，今后双方将以《红船·星河》为起点，共同探索青少年红色教育的新模式、新路径，以戏剧创作助推红色文化传承，以交流互动感悟红色文化魅力。

(责编：李昉、李依环)