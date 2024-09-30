原标题：广西技能人才总量超834万

记者从近日举行的广西促进高质量充分就业新闻发布会上获悉，截至今年6月，全区技能人才总量达834.55万人，其中高技能人才184.98万人。

近年来，广西壮族自治区相关部门从强化培养基础等方面建设高技能人才队伍。

广西着力加强高技能人才培养平台建设。目前，全区共有世界技能大赛项目集训基地20个，国家级高技能人才培训基地38个，技能大师工作室40个。同时，广西深化技工院校改革，全面推行工学一体化教学模式，围绕产业培养人才，全区44所技工院校年培养技能人才超过10万人。

广西人社部门加强高技能人才评选表彰奖励力度，将高技能人才纳入广西优秀专家、广西特聘专家评选范畴。广西在每年7月15日举办世界青年技能日宣传活动，组织大国工匠、高技能人才巡回宣讲先进事迹。

今年以来，广西人社部门深入实施就业优先战略，千方百计稳定和扩大就业，让无业者有业可就、有业者技能提升、从业者收入增加、失业者得到救助、创业者获得支持，不断增强广大劳动者的获得感和幸福感。今年1月至6月，全区累计实现城镇新增就业23.28万人、失业人员实现再就业6.30万人、就业困难人员实现就业2.22万人，分别完成全年目标任务的77.61%、74.16%、73.86%。（记者刘昊 实习生刘书恒）

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