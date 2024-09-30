人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新疆发布人才引进政策指引

2024年09月30日08:58 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新疆发布人才引进政策指引

在中国科学院新疆理化技术研究所，研究员郭旗（左）在指导青年科研人员。记者 梁乐摄

在中国科学院新疆理化技术研究所，研究员郭旗（左）在指导青年科研人员。记者 梁乐摄

　　记者9月28日从新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅获悉，为加快实施人才强区战略，进一步提升人才服务水平，新疆近日发布《新疆维吾尔自治区人才引进政策指引》（以下简称《指引》）。

　　《指引》提出，“天池英才”引进计划旨在引进一批能够发挥创新引领、示范带动作用的高层次和急需紧缺专业人才，为自治区科技创新、经济社会发展提供智力支持。自治区将给予入选“天池英才”引进计划的人才20万元至50万元一次性生活补助和每年30万元到100万元的工作经费资助。

　　《指引》明确，新疆各地（州、市）采取发放安家费、生活补贴、住房补贴、购房补贴、购车补贴等方式为引进人才提供生活保障。部分地（州、市）将在岗位聘用、职称评定等方面加大对引进人才的倾斜力度，给予引进人才科研经费支持。例如，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州对引进人才申报的科技计划项目予以优先支持，最高给予2000万元的科研项目补助。（记者梁乐）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部