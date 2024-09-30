原标题：新疆发布人才引进政策指引

在中国科学院新疆理化技术研究所，研究员郭旗（左）在指导青年科研人员。记者 梁乐摄

记者9月28日从新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅获悉，为加快实施人才强区战略，进一步提升人才服务水平，新疆近日发布《新疆维吾尔自治区人才引进政策指引》（以下简称《指引》）。

《指引》提出，“天池英才”引进计划旨在引进一批能够发挥创新引领、示范带动作用的高层次和急需紧缺专业人才，为自治区科技创新、经济社会发展提供智力支持。自治区将给予入选“天池英才”引进计划的人才20万元至50万元一次性生活补助和每年30万元到100万元的工作经费资助。

《指引》明确，新疆各地（州、市）采取发放安家费、生活补贴、住房补贴、购房补贴、购车补贴等方式为引进人才提供生活保障。部分地（州、市）将在岗位聘用、职称评定等方面加大对引进人才的倾斜力度，给予引进人才科研经费支持。例如，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州对引进人才申报的科技计划项目予以优先支持，最高给予2000万元的科研项目补助。（记者梁乐）

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