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中央财经大学举办统筹发展与安全高端论坛

2024年09月29日10:11 | 来源：人民网-教育频道
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论坛现场。中央财经大学供图

论坛现场。中央财经大学供图

人民网北京9月29日电 日前，由中央财经大学主办的“统筹发展与安全高端论坛”在北京举行。来自中国社会科学院、中国灾害防御协会、清华大学、中央财经大学等单位的相关学科带头人、师生代表400余人现场参会。

中央财经大学党委书记吴国生表示，国家安全是定国安邦的重要基石。中央财经大学愿与兄弟高校携手共进，加快学科基础设施和研究平台建设，努力构建国家安全学自主知识体系，筑牢国家安全人才根基，为以新安全格局保障新发展格局提供有力支撑，为中国式现代化提供坚强安全保障。

中国灾害防御协会会长郑国光表示，我国城镇化快速推进，城市风险治理成为城市经济社会发展和治理的重要命题。加快提升城市安全韧性水平，一是要牢固树立安全发展和灾害风险防范意识；二要认真落实城市安全和灾害风险防范责任；三要坚持以人为本，加强城市灾害防范能力；四要加强城市规划，因地制宜建设安全韧性城市。

中央财经大学校长马海涛认为，应对我国财政安全面临的挑战，要强化中期财政规划管理，建立政府债务管理长效机制，深化养老保险制度改革，建立与数字经济适配的数字税收体系、高效的财政应急管理机制，建立健全平时财政和应急财政互相转换的机制。

国务院发展研究中心社会和文化发展研究部部长李建伟谈到，我国人口规模从持续扩张转向趋势性收缩，人口年龄结构正在快速少子化老龄化。为应对人口规模与结构变化对我国经济发展的影响，应加大创新发展力度，实施更加积极的鼓励生育政策，贯彻落实好延迟退休年龄政策，加大老年服务发展力度，深化社会保障制度改革，深化教育综合改革，健全社会治理体系。

据悉，本次论坛还设置了四场分论坛，与会专家围绕“财政安全与高质量发展”“公共安全治理与高质量发展”“供应链安全与高质量发展”“构建高水平社会主义市场经济体制与期刊高质量发展”等话题展开深入研讨。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：李昉、熊旭)

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