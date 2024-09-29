原标题：卓越工程师产教融合培养工作推进会召开

9月27日，卓越工程师产教融合培养工作推进会在京召开。会议深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，贯彻落实中央关于统筹推进教育科技人才体制机制一体改革的部署要求，系统总结卓越工程师培养改革工作进展，对下一步深化改革作出部署。教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话。中央组织部副部长彭金辉、国务院国资委副主任谭作钧出席会议。教育部党组成员、副部长何光彩主持会议。

怀进鹏指出，培养造就大批卓越工程师，是党中央赋予我们的重大政治任务。三年来，我们聚焦产教融合这一核心任务，全链条发力、全系统推动，按照“半年一研讨、一年一推进、关键节点加强研究”的工作节奏，聚焦国家战略急需、超常规推进工程硕博士培养改革试点，聚焦体系重构、大胆探索卓越工程师培养的新体系，聚焦流程再造、推动形成联合培养的新机制，聚焦能力重塑、着力建强工程硕博士培养的核心要素，聚焦评价重建、探索构建新的评价“指挥棒”，取得一系列突出成果和显著进展。

怀进鹏强调，要全面准确完整把握教育强国建设对卓越工程师培养的重大意义和本质要求，深刻理解卓越工程师是引领科技革命浪潮、促进产业变革迭代升级、保障国家安全的关键要素和核心力量，是高端人才自主培养的“国之大者”，是教育强国建设的切入点、关键点、试金石。要坚持目标导向和问题导向，找准卓越工程师培养改革的痛点、堵点和关键点，敢于闯入“深水区”，以时不我待的工作状态，以下足“笨功夫”、获得真本领的工作作风，驰而不息推进卓越工程师培养改革。要以钉钉子精神持续深化改革，锚定推动形成中国特色、世界水平的卓越工程师培养认证标准体系战略目标，加快构建学生标准体系、导师标准体系、学院标准体系、校企合作和区域合作标准体系，主动对接国际标准，加强国际交流合作，向世界工程教育界提出中国方案、贡献中国智慧。

会上发布了《卓越工程师培养认证标准体系框架》《工程类博士专业学位研究生学位论文与申请学位实践成果基本要求》《关键领域工程硕博士核心课程》《工程硕博士培养改革标准汇编（第二卷）》，颁发卓越工程师培养改革优秀校企导师组和优秀案例证书，授牌第三批国家卓越工程师学院。

“国家卓越工程师”称号获得者代表、高校导师代表、企业导师代表、工程硕博士入企实践学生代表，以及华南理工大学、国家电网中国电科院、南京市人民政府、工信部人教司主要负责同志作交流发言。

中央组织部、教育部、科技部、工信部、国务院国资委、中国工程院、中国科协有关司局负责同志，部分省市教育行政部门负责同志，以及有关高校、企业、国家实验室、协会组织负责同志参加会议。

(责编：李昉、李依环)