原标题：与奥运选手面对面 在沪港澳大学生同上开学第一课

在28日举办的“与奥运选手面对面——在沪港澳大学生开学第一课”主题活动上，来自上海9所高校的近150名港澳大学生齐聚上海体育大学，与奥运会拳击冠军吴愉、国家拳击队科研骨干王德新、国家散打队主教练沈学军、亚运会武术散打冠军江海东、全运会武术散打团体冠军朱晓蕾面对面交流，聆听奥运拼搏故事，感悟中华体育精神，体验了一堂别开生面的“开学第一课”。

吴愉回顾了自己一路走来的心路历程。回想从文江村一路走来，从一个不谙世事，一心要为妈妈分担生活压力的小姑娘，成为一名奥运会冠军拳击运动员，走出大山，走向赛场，走到国际拳台，吴愉感慨万千。回望整个职业生涯，吴愉说是国家给了她前进的力量，她始终坚信，要全力以赴地打好每一场比赛，要用拳头和场上的表现，回报祖国的培养，回报父母，回报每一位夺冠之路一路相伴的朋友们。

巴黎奥运会拳击冠军吴愉现场教学。上海市港澳办供图

在上海体育宣讲团团长肖朱皓的讲解下，吴愉和王德新，江海东、朱晓蕾和沈学军两对教练与选手分别进行了拳击和散打的现场教学，带领同学们直观地了解两种运动项目的动作要领和主要差异。吴愉现场教学，同学们按照奥运冠军标准学习“前手”“后手”，领悟拳击和散打贯通之处。同学们踊跃报名上台，女同学出拳可能不及男生有力，吴愉鼓励她说：“学习一门技术不是为了攻击别人，而是为了保护自己。”吴愉与王德新教练亲身演示拳击对练，吴愉的出拳干净利落，充满力量。沈学军教练从散打的源头讲起，讲解了散打与拳击的区别，散打主要体现“散”字，讲求“拳、腿、摔”的结合，讲求速度。江海东、朱晓蕾为同学们演示了散打的基本动作。

互动分享环节，吴愉、王德新、沈学军、江海东、朱晓蕾也与在座同学们分享了个人的体育故事与成长感悟。从运动员的减重讲起，冠军们讲述了他们在参加比赛时候减重的艰难，也与同学们分享了健康减重的小技巧。冠军运动员寄语在座大学生，要倾听自己的声音，不要因为别人的定义来否认自己，坚持才能成功。

吴愉、王德新、沈学军、江海东、朱晓蕾与在座同学们分享个人的体育故事与成长感悟。上海市港澳办供图

上海体育大学校长毛丽娟表示，近年来，上海体育大学积极开拓与港澳地区知名院校的合作，为沪港、沪澳合作交流事业贡献力量。体育是文明的结晶，也是友谊的纽带。希望来自港澳地区的同学们可以从此次活动中收获更多思考感悟，深刻体会奥林匹克之美、中华体育之美、上海城市之美和上体之美。

上海市政府港澳办副主任叶靓表示，希望港澳学生传承爱国爱港爱澳优良传统，强化使命担当，积极参与国家建设，讲好当代中国故事，讲好“一国两制”成功实践的香港故事、澳门故事，为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。上海一直重视青年发展，为广大有志青年提供施展才华、实现抱负的机会，欢迎同学们多了解上海、体验上海、融入上海，感受上海多元文化的魅力，在上海开启美好的人生际遇。

“在沪港澳大学生开学第一课”主题活动由上海市政府港澳办于2021年首次发起，旨在增进港澳学生对国家发展和历史文化的了解，激发爱国情怀，帮助同学们在新学期伊始振奋精神，丰富在沪生活体验，至今已成功举办两届。本次主题活动由上海市政府港澳办、市教委、市体育局、上海体育大学共同主办，得到沪港青年会、上海高校澳门学生联合会等组织的大力支持，邀请奥运选手与港澳学子面对面，以主题演讲、互动交流、冠军访谈的形式讲述奥运故事，传递榜样力量，弘扬中华体育精神。参与本次活动的港澳学生近150人，活动规模创历史新高。 （记者 许婧）

(责编：李昉、李依环)