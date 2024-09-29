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“搅和”中“和”的读音（杜老师语文信箱）

2024年09月29日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　有人把“搅和”的“和”读成轻声的he，这种读法是否妥当？谢谢。

　　北京读者  易先生

　　

易先生：

　　在1937年出版的《国语辞典》中，“搅和”的读音是jiǎohe，“掺和”（当时的词形是“搀合”）的读音是chānhe或chānhé。都与今不同。在1959年发表的《普通话异读词审音表初稿（续）》中，“搅和”的读音是jiǎohuo，在1962年发表的《普通话异读词审音表初稿（第三编）》中“掺和”的读音是chānhuo。1985年公布的《普通话异读词审音表》规定，“搅和”“掺和”“暖和”“热和”“软和”中的“和”都读轻声huo。现今词典均依此注音。“搅和”“掺和”是动词，表动作；“暖和”“热和”“软和”是形容词，表性状。其中的“和”都充当词缀。

　　上文提及的1937年《国语辞典》中“搅和”“掺和”中“和”的读音反映了当时的一种读法。或许受此影响，有人将“搅和”中的“和”读成轻声的he。应当按照现在的规范来读这几个词。请注意下列句子中词缀“和”的读法：

　　（1）这是年轻人的事儿，你就别在里头搅和（huo）啦。

　　（2）古人把稻壳、稻叶掺和（huo）到陶土中，不仅可以减轻陶器重量，还可以增加陶土的黏结性，防止陶器在烧制过程中开裂。

　　（3）这间房子朝南，屋里挺暖和（huo）的。

　　（4）几个老同学一见面，聊得可热和（huo）了。

　　因此，“搅和”不宜读jiǎohe，宜读jiǎohuo。

　　另外，“乐和”一词读lèhe，其中的“和”读轻声“he”。“乐和”是形容词，带方言色彩，表示“快乐”。

　　《语言文字报》原主编  杜永道

(责编：李昉、李依环)

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