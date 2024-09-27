建筑业的发展与转型升级需要人才支撑。作为专门培养建设类人才的高职院校，四川建筑职业技术学院近几年来的学生报到率持续增高，2024级新生报到4865人，报到率达95%。

据四川建筑职业技术学院党委书记吴城林介绍，在建筑业不断深化改革，持续推进工业化、数字化、绿色化转型升级的新形势下，学校锚定培养建设类高素质技术技能人才的目标，坚持以建筑业“工业化、数字化、智能化、绿色化”为导向，大力提高人才培养质量，不断提升学校的吸引力。

吴城林表示，根据建筑工业化要求，学校调整专业设置、优化专业结构，将14个教学系（院）调整为11个教学系（院）和1个教学部，新增智能建造技术、装配式建筑工程技术、装配式建筑构件智能制造技术等14个专业，关停并转了汽车检测与维修技术、大数据与审计等17个与建筑工业化不相匹配的专业。

与此同时，根据建筑智能化要求，学院建成了由智慧工地、智能测绘、智能生产、智能放样、智能施工、智能检测、智能运维等十个实训区域组成的智能建造馆，目前已成为建筑工程技术国家级生产性实训基地和教育部首批“百所数智化标杆实训基地”，可以对接真实智能运用场景，融入AI、大数据BIM技术，将实训项目与教学管理融为一体。

四川建筑职业技术学院党委副书记、院长苏谦介绍说，学校以建筑业数字化为导向，多渠道拓展丰富教学资源。“十四五”期间，推进了20余本国家级规划教材的数字化修订工作。2021年，学院与中建一局等企业合作建成BIM技术中心，为建筑行业数字化转型升级提供数字化服务。依托BIM技术中心，学院联合澳大利亚墨尔本理工学院等，合作建成了中澳共建装配式建筑虚拟仿真实训基地；与中铁工程服务公司联合开发了集教学、培训、技能鉴定、技能比赛等功能于一体的智慧盾构施工仿真实训教学系统。

此外，学校以建筑绿色化为导向，加强产教融合。如结合自身优势，聚焦污泥污水处理与综合利用、环境生态体系修复等，建成了四川省城市污泥建材资源化利用工程研究中心，与13家企业合作共同培养技术技能人才。同时，成立了建筑全生命周期运维技术产业学院，打造了一个以建筑辅材为核心的研究平台，持续培育高素质技能人才。

吴城林表示，面对建筑业向更高质量、更高效益、更环保方向发展的明天，学校将紧跟建筑业的发展步伐，围绕建筑业“四化”，充分发挥学校特色，持续培养建设类高素质技术技能人才，为推动“建造大国”迈向“建造强国”提供人才支撑。

（稿件来源：四川建筑职业技术学院）

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