人民网北京9月27日电 26日，以“数智融合，创新发展：人工智能背景下的外语出版”为主题的中国出版协会2024年外语出版年会在北京召开。会上，人文社科多语种国际出版平台（HSS Online）发布。

活动现场。田怡婷 摄

中国出版协会理事长邬书林表示，去年11月，中国出版协会外语出版工作委员会正式成立。这是顺应当前中外出版业快速变化的一项重要举措，旨在更好地促进中外出版交流，把全球最好的理念、方法和技术应用于中国出版业，推动中国出版业实现弯道超车。此次年会标志着外语出版工作委员会在推动中外出版交流与合作方面迈出了坚实的一步，为未来的持续发展奠定了基础。

中宣部进出口管理局副局长、一级巡视员赵海云表示，外语出版行业在对外宣传中具有独特优势。希望出版行业进一步发挥组织力，主动融入大外宣格局，提升叙事和话语构建能力。同时，也希望外语出版工作委员会通过举办本次年会，加强成员单位之间的合作，在中国话语和叙事方面取得更大进展。

主旨报告环节，中国出版协会副理事长、北京印刷学院出版学院院长李朋义；教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会主任委员孙有中；教育部义务教育信息科技课程标准专家组组长、对外经济贸易大学信息学院院长熊璋；中国出版协会外语出版工作委员会主任，外研集团党委书记、董事长，外语教学与研究出版社社长王芳等专家发表主旨报告。

熊璋提出，人工智能改变人类不可逆转，要积极推动人工智能在教育强国、教育创新方面的各项作用，推动教材数字化转型也是时代要求和未来趋势。未来是人类与AI相辅相成的发展模式，人工智能时代教育变得越来越重要，可以更有效地助学助教，帮助学生解决真实问题。

王芳总结了外语出版工作委员会成立一年以来的成绩，并以“外语出版数字化与国际化的两翼共振”为主题，回顾了外研社数字化转型升级的历程与经验，以及数字化赋能“引进来”“走出去”的国际化探索。她呼吁外语出版界的同仁们并肩携手，抓住人工智能时代带来的机遇，以服务全球市场为目标，双向赋能，推动出版业实现跨越式发展。

本次年会由中国出版协会指导，中国出版协会外语出版工作委员会主办，外语教学与研究出版社承办。大会期间同时设置了主题发言和圆桌论坛环节，来自北京外国语大学、南京大学、中国翻译协会、中国外文局翻译院等高校、行业机构和出版社的专家，围绕“外语出版与国际传播”“大众外语出版的机遇与挑战”“国际传播与教育服务出海新路径 ”等话题展开深入研讨。（李依环、实习生田怡婷）

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