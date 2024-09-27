王禹涵

陕西省人民政府近日举办新闻发布会，介绍陕西省首届职业技能大赛筹备工作情况。发布会上记者获悉，大赛将于10月下旬举行。

大赛主题为“技能成就梦想、技能兴陕报国”。大赛组委会围绕制造与工程技术、信息与通信技术、结构与建筑技术、运输与物流、创意艺术与时尚、社会及个人服务等六大领域，遴选出在行业中具有先进性、代表性且从业人员广泛的20个赛项。

大赛竞赛标准将参照第二届全国职业技能大赛相关标准，以及国家职业技能标准或行业企业评价规范相应等级要求。根据安排，陕西省11个市（区）将组织代表队参赛。大赛还将邀请陕西对口援建的西藏阿里地区队伍参赛。在赛会中表现优异的选手将获得“陕西省技术能手”称号，并可晋升相应职业技能等级。

大赛同期还将组织技工教育成果展、劳务品牌和专项职业能力考核成果展、受欢迎的十大绝技绝活展示、高技能人才培育座谈会等活动。

陕西省人力资源和社会保障厅副厅长陈晓东表示，陕西省将高质量推进技能人才队伍建设，高标准办好首届职业技能大赛，打造职业技能领域交流展示新平台。

“在职业技能竞赛中选拔人才、培养人才、锻造人才，形成了以赛促训、以赛促学、以赛促建的良好局面，加快了陕西省高技能人才队伍建设步伐。”陕西省人力资源和社会保障厅职业能力建设处处长韩晓琴介绍，目前陕西省有技能人才近559万人，高技能人才164.7万人，高技能领军人才614人；共有技工院校119所，在校生15.13万人，每年为社会输出技能人才近5万人。

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