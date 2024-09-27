9月25日，记者从无锡职业技术学院（以下简称“无锡职院”）了解到，该校的智能仓储物流技术及工程应用团队近日承接了常熟开关制造有限公司的断路器成品智能仓储中心项目。该项目计划于今年底投入使用，合同金额达1960万元。

“这个项目对学校具有里程碑意义，充分证明职业院校教师完全有实力为企业解决技术上的难题。”无锡职院副院长吴慧媛介绍。

记者了解到，智能工厂仓储物流技术及工程应用团队为无锡职院智能制造应用技术研究所下属科技创新团队。团队在智能仓储物流管理、数据融合与云化运用、装备制造三个方面展开技术研发、模式创新、标准推广以及人才培养实践，为众多企业提供了高质量智能仓储解决方案。自2017年承接常熟开关制造有限公司首个技术服务项目至今，团队已累计承接包括制造系统可视化系统开发、智能成品库研发、移动物流系统开发等技术研发项目6个，获该公司投入研发经费近4000万元。

“此次我们承接的断路器成品智能仓储中心项目，旨在进一步推动企业生产和物流智能化改造升级。下一步，团队将对智能任务分配算法进行攻关，使其更好适应企业仓储物流智能化升级需求。”无锡职院智能仓储物流技术及工程应用团队项目负责人刘志刚说。

吴慧媛告诉记者，无锡职院始终坚持产教融合、科教融汇，搭建各级多类型协同创新平台，培育多支科技研发团队，着力破解中小企业应用技术难题，助力无锡乃至周边产业科技创新发展。近5年来，学校发挥资源优势，切实提高服务装备制造业转型升级的能力和水平，平均每年为百余家中小企业完成技改服务项目，累计完成技术合同额超过2.1亿元。（记者李诏宇 通讯员孙嘉隆 魏艳 刘鑫）

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