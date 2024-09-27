“随着公众对健康饮食愈发关注，寻找健康的甜味剂已成为热门话题。D-阿洛酮糖由此受到关注。”近日，黑龙江农业工程职业学院食品检验检测技术专业2021级学生、懂糖科技项目团队负责人董方玲接受科技日报记者采访时说。

据了解，懂糖科技项目团队从山羊瘤胃宏基因组中克隆了一种D-阿洛酮糖3-差向异构酶基因。经验证，该基因在D-阿洛酮糖工业化生产中具有很大应用潜力。该团队因此荣获中国国际大学生创新大赛（2023）“职教赛道”创业组金奖。

团队搭建高效产酶、定向可控加工和一步法全酶级量产三大平台。“我们还原创了一步法全酶级量产体系，将原本复杂的制备步骤缩短为一步，实现了D-阿洛酮糖的高纯度、低成本的高效量产。” 团队核心成员冯朝阳说。

“我们的成功离不开学校搭建的创新创业平台和指导教师的帮助鼓励。”董方玲告诉记者。项目刚启动时，学校就为团队提供了专项资金和先进的实验设备。为了让团队专心研究，学校还为他们开辟了专门的实验室。董方玲说：“这些都成为我们科研的动力。”

项目初期，团队在选题上遇到了瓶颈，指导教师王良为大家进行市场分析，提供详细的文献资料和市场分析报告，还帮助团队确定了后期的研究方向。在项目实验阶段，团队在转化实验中多次失败，导致士气低落。王良为了找到问题所在，连夜查阅资料。“当时，老师连续熬夜，眼睛都熬红了。”董方玲说。

董方玲告诉记者，接下来，她会继续攻读生物技术博士学位，进一步研究包括D-阿洛酮糖在内的稀有糖的生产技术及其在食品、医药等领域的应用。“我希望在这方面取得更大突破，为健康食品产业提供更多创新解决方案。”董方玲说。

冯朝阳未来计划攻读经济学硕士学位，在项目的商业模式创新和市场推广策略方面展开深入研究。当前，她正在积极寻求与政府机构、行业协会和其他企业的合作机会，帮助团队项目成果更好地走向市场。

在黑龙江农业工程职业学院，像这样优秀的学生团队还有很多。近年来，黑龙江农业工程职业学院高度重视大学生创新创业教育工作，积极带领学生参加各类大赛，提升学生创新创业能力，探索出了一条创新型人才培养路径。

“学院正在积极创建职业本科层次职业技术大学，届时各项关键办学能力将大幅提升。”黑龙江农业工程职业学院副院长于万辉表示，目前，学院已初步建成面向工程农业和农业工程化的学科专业体系，并持续在“三农”领域开展科学技术研究、社会服务。（记者 朱虹 李丽云）

(责编：李依环、熊旭)