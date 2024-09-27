“新学期，学生们在电梯安装与维修实训课上，终于可以使用真实的电梯门进行学习了。”天津机电职业技术学院电气学院教授刘勇长舒一口气。为了赶在新学期开学前研发出高仿真实训系统、打造特种作业真实工作场景，刘勇整个暑假都没有休息。

从事电梯特种作业三十多年来，刘勇从电梯维修工成长为国家重点工程总工程师、职业院校全国优秀教师、国家级技能大师。

近日，科技日报记者专访了刘勇，听他讲述成长历程，以及他推动产教融合、助力人才培养的故事。

深耕电梯行业三十年如一日

记者：从一名电梯维修工成长为国家级技能大师，您有何感想？

刘勇：我大学毕业后，先后在奥的斯电梯（中国）有限公司安装部、维修部、制造工厂、培训中心任职，最早从事电梯热线召修工作。电梯属于国家特种设备，电梯安装维修属于特种作业，比较艰苦。如今，我已在这一领域深耕30多年。

天津利顺德大饭店手柄开关式乘客电梯有百年历史，我曾多次参与这部电梯的维修和保养。此外，我还在2001年参与了天安门城楼相关电梯的改造工作。虽然我从事的专业很专、很小，但这些经历让我非常自豪，也坚定了我扎根这一行的决心。

满足乘客的需求是“电梯人”的初心和使命，也是我不断前行的动力。比如2008年北京奥运会期间，为了方便残疾人乘坐电梯，我们对操作盘进行了创新改造。此外，我还主持了相关项目，让电梯维修更加人性化。

我认为，在工作中要善于思考，不断发现问题，并通过创新的方式解决问题。我想，只要足够专注，三十年如一日，就能在某一领域取得建树。

记者：您负责的国家级技能大师工作室主要从事哪些工作？

刘勇：我们工作室一方面结合企业和客户需求，不断进行技术创新，另一方面不断研发升级实训设备。

例如，在老旧小区的电梯加装工作中，我主持加装的一部电梯在原有建筑框架基础上采用钢梁结构玻璃幕墙，占地空间非常小，三层三站，速度每秒1.75米。这部电梯采用多项创新设计，获中国建设工程鲁班奖。该项目也成为天津旧楼加装电梯的标杆性项目。

由于电梯安装维修属于特种作业，在取得国家特种设备作业资格证之前，不可以在真实场景中实践。这就导致学生进入工作岗位后，需要经过很长时间的现场实践才能上岗。这成为电梯专业教学的痛点难点。

为了更方便、更直观地讲授电梯安装维修知识，我通过开发电梯实训设备、集合信息化虚拟资源等方法，模拟真实电梯井道的工作环境，提升学生学习效率，效果显著。工作室主持的5项“智能电梯模拟实训设备”实验项目，已获得国家软件著作权和国家发明专利。

将企业实践经验融入教学

记者：在教学中，您如何发挥“双师型”教师优势？

刘勇：企业的工作经历，让我非常了解企业对人才的需求。同时我也可以把企业的新技术融入到日常教学中，让教学与时俱进。

目前，我已经培养11届电梯专业学生，学生在校期间获得了电工、电梯等相关领域职业资格证书。在考取特种设备作业人员资格证的测试中，我的学生通过率达到95%以上，专业对口就业率达85%，转正以后70%的学生成为技术骨干，在企业5年内安全事故率为零，部分人已成为经理级主管。

作为天津机电职业技术学院的一名“双师型”教师，我努力将自己多年的企业实践经验融入教学各个环节。

我主编的多部核心课教材，包括《电梯安装与维修技术》《电梯安全技术》等，展示了电梯行业的最新技术和最新行业标准，教学内容也符合企业用人需求。目前75%的高职院校电梯专业使用我编写的教材。

2016年起，我作为专家组组长、裁判长主持全国职业技能大赛电梯赛项工作。为了让学生培养符合行业标准和企业需求，我力主并推动将电梯行业标准融入技能大赛，使大赛与专业技能教学互促。

提高职业院校社会认可度

记者：在您看来应从哪些方面努力，逐步扭转消除人们对职业教育的偏见，让更多人愿意报考职业院校？

刘勇：首先要提升教学质量。通过增加既有行业实践经验又有教学能力的“双师型”教师比例，加强职业院校的师资力量，提高职业院校教学质量和社会认可度。

其次，要进一步深化校企合作。职业院校应该与企业紧密合作，通过订单式人才培养等方式，使教学更贴近市场需求，让学生毕业后能迅速适应工作环境。

此外，在育人过程中，除了提升学生相关技能水平外，还要加强学生对自身职业的认同感和自豪感。例如，我每年在新生开学第一课上，都要给他们讲天津电梯的发展史，以及天津作为全国电梯基地所取得的成绩。同时，我还开发多个“课程思政”案例，将立德树人贯穿教育教学全过程，培养学生良好的职业道德和职业素养。

最后，还要通过媒体加强正面宣传，改变人们对职业教育的刻板印象。

记者：您认为国家级技能大师工作室应如何发挥引领作用，为发展新质生产力培养更多能工巧匠？

刘勇：首先，国家级技能大师工作室要了解企业需求与行业发展方向，将数字技术、物联网技术等融入日常教学，培养学生创新能力，提高他们的专业知识拓展能力。其次，国家级技能大师工作室可以为职业院校提供具备工程实践能力的高技能兼职教师队伍，进一步推动教育链与产业链融合。最后，国家级技能大师工作室应注重培养学生科研能力，注重锻炼学生创新思维，加强他们分析、解决问题的能力，注重个体综合发展。（记者 陈 曦）

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