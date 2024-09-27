滕继濮

9月25日，第五届宜兴太湖湾国际青年精英科创挑战赛在江苏省宜兴市落下帷幕。本次挑战赛于2024年3月底启动，经专家初审和选拔赛，最终32个项目晋级决赛。

据介绍，本次挑战赛以“才荟兴宜 创赢未来”为主题，旨在推动人才链与产业链、创新链、资金链深度融合，助力太湖湾科创带建设，全力打造国内一流、具有国际影响力的人才集聚新高地。挑战赛主要围绕新一代信息技术、生命健康、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等战略性新兴产业。

记者了解到，宜兴太湖湾国际青年精英科创挑战赛自创办以来，累计吸引超过6000个项目参赛。该赛事始终秉持“创新驱动发展，科技引领未来”的理念，全力抢抓长三角一体化发展、太湖湾科创带建设等重大战略机遇，为宜兴链接导入更多的创新人才、技术成果、产业项目及社会创新资源。

“借助第四届宜兴太湖湾国际青年精英科创挑战赛平台，我们迅速与宜兴经济技术开发区达成落地意向。获奖后，宜兴市、宜兴经济技术开发区给予的帮助扫清了我们创业初期的障碍。”江苏宜瑞清联汽车电子研究院有限公司执行董事秦兆博说。

此次挑战赛颁奖仪式上，独创工控系统的国产高端生物反应器、有源离心式微流控、基于合成生物学技术的单细胞功能性蛋白的研发及产业化、高精度双向锚定心脏瓣膜系统研发及产业化平台等10个优质项目入驻载体集中签约。（柳鑫 吴仁杰 记者滕继濮 实习记者夏天一）

(责编：李依环、熊旭)