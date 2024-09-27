9月25日，国家统计局发布了新中国75年经济社会发展成就系列报告之二十三。党的十八大以来，男女平等基本国策和儿童优先原则得到全面落实，妇女儿童权益保障法治体系不断健全完善，妇女儿童发展环境持续优化提升，我国妇女儿童事业与经济社会发展同步推进，中国特色社会主义妇女儿童发展道路越走越宽广。

我们党始终高度重视妇女儿童解放和发展，开辟了中国特色社会主义妇女儿童发展道路。

妇女儿童受教育水平显著提升。扫除妇女文盲成果斐然，2020年，全国15岁及以上女性人口文盲率由新中国成立前的约90%下降至4.95%；女童平等接受学前教育，2023年，学前教育毛入园率为91.1%，比1950年提高90.7个百分点；新中国成立以来，九年义务教育全面普及，义务教育均衡发展积极推进，两性接受义务教育差距基本消除。

妇女医疗保障实现制度全覆盖。党的十八大以来，多层次的医疗保障体系进一步完善，女性享有与男性平等的基本医疗保障。2022年末，全国女性参加基本医疗保险的人数为6.5亿人，比2013年末增加4.0亿人；占全部参加基本医疗保险人数的48.5%，比2013年末提高5.0个百分点。

党的十八大以来，社会救助体系进一步完善，有效帮助困难妇女和儿童共享改革发展成果。2023年，全国城市、农村低保人均保障标准分别为每月785.9元和621.3元，分别是2011年的2.7倍和4.3倍。机构内集中养育孤儿、社会散居孤儿每人每月平均保障标准分别为1902.1元和1453.9元，分别比2017年提高643.4元和595.7元。

（记者 董蓓）

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