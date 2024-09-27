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我国技能人才总量超过2亿人（新闻链接）

本报记者 邱超奕
2024年09月27日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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近年来，我国深入实施人才强国战略，作出一系列重大决策部署，推进新时代高技能人才队伍建设，技能人才发展取得重大成就。

在人才规模上，我国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过6000万，占技能人才的比例约为30%，建成一支规模宏大、素质优良、结构不断优化、作用日益突出的人才队伍。

在人才表彰上，中华技能大奖和全国技术能手评选表彰工作已开展16届，累计表彰320名中华技能大奖获得者和3616名全国技术能手；推荐4263名高技能人才享受政府特殊津贴。

在技能教育上，目前我国职业教育专业目录共设置1394个专业，覆盖国民经济各领域。近年来共建设技工院校超过2500所，平均每年为生产服务一线输送近百万名技能人才。

在技能培训上，深入实施技能中国行动，2019年以来累计开展补贴性职业技能培训超过1.2亿人次；推行中国特色企业新型学徒制，培训企业新型学徒225万人。

在技能竞赛上，我国已参加七届世界技能大赛，累计获得93枚金牌、41枚银牌、28枚铜牌和71个优胜奖，连续多届蝉联金牌榜和团体总分第一。中国特色职业技能竞赛体系正在不断完善。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)

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