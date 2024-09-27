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为高质量发展提供更多人才支撑（多棱镜）

邱超奕
2024年09月27日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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发挥技能竞赛“风向标”作用，让更多人特别是青年人认识到“有技者事竟成”，增强职业认同感

融会贯通化学、生物、电气等“十八般武艺”，在水处理技术赛项中一马当先；将零件尺寸误差控制在正负0.002毫米，技高一筹赢得数控铣项目冠军；每天训练汽车技术达14个小时，斩获该赛项金牌……近日，在法国里昂举办的第四十七届世界技能大赛上，中国代表团取得36金9银4铜的佳绩，位列金牌榜、奖牌榜和团体总分首位。

世界技能大赛是地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能赛事，代表职业技能发展的世界先进水平。第四十七届世界技能大赛是我国第七次参赛，今年这份“成绩单”更加凸显我国职业技能水平和人才队伍素质的提升。看数量，今年我国派出68名选手，参加全部59个项目的比赛，是参赛选手和项目最多的一届，技能人才队伍更全；看质量，参赛选手荣获36枚金牌，高于往届，并斩获大赛最高奖项——阿尔伯特·维达大奖，技能人才实力更强；看后劲，选手平均年龄仅22岁，并在多个首次参赛项目中摘金夺银，折射技能人才潜力更足。

以世界技能大赛为引领，当前我国正广泛深入开展各级各类职业技能比赛，加快完善中国特色职业技能竞赛体系。这些技能竞赛为技能人才搭建了展示技艺、交流切磋的平台，并激励更多劳动者争做高技能人才，在促进就业、培育人才等方面发挥了积极作用。

技能竞赛倡导技能成才、技能报国，有助于激发更多年轻人的职业梦想。第四十七届世界技能大赛上，珠宝加工项目冠军张宇鹏感慨：“技能改变命运，技能成才不是梦”；焊接项目银牌得主胡泽宏说：“用技能实现人生理想。”脚踏实地，锤炼一技之长，任何职业都能施展才华、大有可为。近年来，我国积极开展技能竞赛活动，彰显了全社会“崇尚技能、重用技能、尊重技能”的鲜明导向。发挥技能竞赛“风向标”作用，能够让更多人特别是青年人认识到“有技者事竟成”，增强职业认同感，促进“有技能、好就业，高技能、就好业”的理念更加深入人心。

技能竞赛紧密结合经济社会发展需求，能促进人岗供需匹配。在今年的世界技能大赛上，可再生能源、机器人系统集成等6个项目首次集中亮相，反映出产业转型升级的新热点、新趋势。当前，新质生产力加快发展，新产业、新技术、新职业对劳动者技能水平提出更高要求，技能竞赛紧跟产业需求动态调整赛项，能够有效指引相关院校和企业感知市场变化和就业机遇，培养新型技能人才。比如，广东省就有多所技工院校将世界技能大赛标准融入“订单班”“实验班”教学，并探索将新赛项转化为新专业，增强学生专业本领，取得更好的就业成效。

技能竞赛还有利于加强人力资源开发利用，推动形成更大人才红利。我国正在加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化。以技能竞赛为牵引，培养造就更多高技能人才和大国工匠，锻造新时代高素质产业工人大军，将为高质量发展提供更多人才支撑。

今年以来，全国乡村振兴职业技能大赛、“一带一路”国际技能大赛、黄河流域职业技能大赛等技能竞赛先后举办，形成共促技能人才发展的浓厚氛围。接下来，第四十八届世界技能大赛将在上海举办，期待我国涌现更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为经济社会高质量发展贡献技能力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)

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