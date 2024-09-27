本报记者 陈隽逸

贵州省毕节市七星关区天河同心小学致公科普中心，学生们在组装机械模型。

姚晶权摄

9月，贵州省毕节市金沙县的金沙教育研究院教育集团高级中学迎来第一个开学季。

“为确保顺利开学，学校倒排工期，多方协调，做实做细首批考生招录、安全隐患排查、教师岗前培训、教材教案准备等各项工作。”校长陈光田说。

农村基础教育在推进教育高质量发展、乡村全面振兴中承担着重要使命。2020年，金沙县以民进中央结对帮扶为契机，请求引进优质教育资源支持办学。民进中央积极推动，促成北京师范大学教师教育研究中心与金沙县合作共建金沙教育研究院。2021年2月，金沙教育研究院成立，聚焦县域教育研究和教师发展，创新“政府+党派+名校”合作共建新模式，共建4所实验学校。

今年5月，民进中央联引支持，推动金沙县政府与北京师范大学教师教育研究中心、宁波市知行教育研究院签订高中办学合作协议，创办金沙教育研究院教育集团高级中学，进一步深化了统一战线“地域+领域”组团式帮扶。

“金沙教育研究院由北师大教师教育研究中心选派‘学术院长’和‘学术主任’，从教育发达地区引进‘集团校长’，实行‘双院长’‘双主任’和‘双校长’制管理，致力于基础教育政策、德育与文化建设、课程与教学、教师专业发展、学生全面发展和终身发展等方面的研究，建成全县教师专业成长的孵化器，培育具有造血能力的本土教育专家队伍。”金沙教育研究院副院长徐定霞说。

“统一战线‘地域+领域’组团式帮扶开展以来，毕节市教育系统积极跟进、狠抓帮扶项目落实，一大批帮扶项目落地见效。”毕节市教育局办公室主任陈键说。今年以来，帮扶培训教师及学校管理人员66538人次；党派直接捐赠和联引企业捐赠校园设施设备等物资折价、发放学生资助资金共计1687.09万元。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 16 版）

(责编：李依环、熊旭)