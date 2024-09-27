本报苏州9月26日电 今年，江苏苏州建立了“苏州青年科学家”发布制度，并在2024苏州国际科创大会发布首届“苏州青年科学家”名单。

“苏州青年科学家”主要面向35周岁以下，具有突出学术水平，研究方向处于科技发展前沿领域，在本学科领域有重大发现、较大影响力和较高的学术造诣，具有成长为大师和战略科学家潜力的青年领军人才。本届“苏州青年科学家”评选共有257名青年人才申报，最终10人入选，涵盖电子信息、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等领域。入选的青年科学家每人将获得50万元支持。

苏州将持续关注青年人才发展成长，完善人才全链条支持政策，营造青年人才宜居宜业宜创良好生态。

健全发现选拔培养机制。加大姑苏领军人才计划向青年人才倾斜力度，遴选具有成为战略科学家潜力的人才并给予稳定支持；加大科技招商力度，着力引进一批青年创新创业人才；依托苏州科技商学院，完善课程体系，加快培养“懂科技、懂产业、懂管理、懂创新”的青年科技人才。

厚植青年人才成长沃土。稳步提高科技计划中青年科技人才担任项目负责人比例，支持青年人才挑大梁、当主角；搭建多元化交流平台，邀请青年人才参加苏州市“1030”产业沙龙等活动，组织青年科学家与捐赠企业家结对，加快推动人才、资本、科技等创新要素深度融合。

加强青年人才服务支撑。发挥苏州市领军人才联合会作用，提升人才服务效能水平；探索科技创新支持模式，制定专项基金管理办法，鼓励社会资金捐赠；加大对青年人才典型和龙头企业宣传，营造全社会支持科技创新的浓厚氛围。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 15 版）

(责编：李依环、熊旭)