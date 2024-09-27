张向阳

讲台上没有老师，同学远在千里之外……喀什大学医学院护理专业2023级学生借助智慧教育屏幕，与中山大学、桂林医学院的学生同上一节课。据了解，通过“慕课西部行计划”，喀什大学已与疆外48所高校建立起“同步课堂”合作，开展了500余节同步课堂教学。如今，借助一根网线、一块屏幕、一个平台，越来越多优质教育资源跨越山海，在更大范围内实现共享。

作为大规模开放在线课程，慕课以其便捷、开放、共享的特征，为更多人提供了接触优质教育资源的机会。一直以来，受基础设施、师资结构等影响，西部高校普遍存在“开课难、开好课难”的问题。把东部优质课堂“搬”到西部，弥补了不少高校课程不够丰富的短板。比如，在新疆大学，借助慕课资源，学校为学生提供的美育课程达到了118门。自2013年“慕课西部行计划”实施以来，20.7万门慕课及在线课程服务“云端”共享，西部受益学生达5.9亿人次……搭乘“数字之翼”，优质教育资源跨域千里，为更多求知的心灵打开一扇扇大门，也见证着我们一步步迈向更高质量的教育公平。

历经多年发展，慕课学习的形式早已不局限于观看视频。比如，依托数字仿真和虚拟现实等技术，南京航空航天大学的教授不仅把飞机“装配”现场搬到了课堂，还实时引导全国各地的学生在同一个虚拟实验室互动，体验我国自主研制的C919大型客机“装配”过程。这样的“云端实验室”，有助于激发学习兴趣，为更多学生打开视野。以慕课教学改革为突破口，推动教育教学形态变革，让在线课堂有意义也有意思，能显著提升教育教学和人才培养的质量水平。

教育的均衡、普惠，不只是补齐硬件设施的短板，也包括提升师资力量。借助虚拟教研室，东西部高校的教师可以协同备课、协同教学、协同教研，带动年轻的专业教师加快成长。从“同上一堂课”“同答一张卷”到“共建一门课”，“慕课西部行计划”在探索中逐步实现由“用”到“建”、由“引进”到“输出”的提档升级，改变的不仅是学生的学习方式，还有教师的教学水平、学校的管理理念。持续推进东西部高校间资源共享、课程共建、教师共研，将为西部高等教育发展提供有力支撑。

让慕课资源更好发挥育人作用，因地制宜是前提。针对引进慕课资源后教学效果不理想的问题，贵州理工学院开发适合的导学材料，打造以学生为主体的“翻转课堂”。最终，这门以慕课应用为起点的“电路原理”课程，入选国家级线上线下混合式一流本科课程。可见，让优质教育资源在西部高校落地生根、开花结果，还需结合高校实际对资源进行创造性利用。在共享资源、借鉴经验的基础上，积极开展自主探索，才能有效提升西部高校办学质量。

习近平总书记在全国教育大会上强调：“要坚持以人民为中心，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。”深入实施国家教育数字化战略，优化区域教育资源配置，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距，扩大优质教育资源受益面，定能让教育公平的阳光照亮每一个求知者的逐梦之路。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)