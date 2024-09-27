本报记者 丁雅诵

教育是强国建设、民族复兴之基。9月26日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，教育部有关负责人介绍了相关情况。

优化高等教育布局

教育部部长怀进鹏表示，教育部把编制和实施教育强国建设规划纲要作为推动高质量发展的战略举措，接下来将全面落实好党的二十届三中全会部署的关于教育综合改革的重大任务，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进。

优化高等教育布局，完善高校学科设置调整机制。据介绍，目前全国本科高校有1308所，本科专业包括12个门类、93个专业类、816种专业，全国本科专业布点数有6.2万个。今年增设了国家战略急需专业布点1673个，撤销了不适应经济社会发展的专业布点1670个。教育部副部长吴岩表示，下一步要提高本科专业建设与国家战略急需的适配度、提高高校特别是地方高校专业建设与区域发展的适配度、提高本科专业建设与学生全面发展的适配度，加快专业结构调整和优化。

教育部还推动卓越工程师培养改革。据介绍，在中央组织部的统一指导下，教育部会同国务院国资委，共同支持“双一流”高校联合中央企业建设了两批32家国家卓越工程师学院。同时结合国家战略需求，推进支持建设北京、上海、粤港澳大湾区的4个国家卓越工程师创新研究院。

怀进鹏表示，将分类推进高校改革，优化高等教育区域布局，特别是通过启动基础学科和交叉学科突破计划，建立科技创新和人才培养相互支撑并带动学科高质量发展的有效机制。同时，把培养国家重大战略急需人才摆在突出位置，加强拔尖创新人才培养。

促进学生健康成长

基础教育达到世界高收入国家平均水平；学生资助覆盖全学段，累计达到14亿人次；营养改善计划惠及4.2亿人次……一组组数据显示，人民群众教育获得感更加充实。

如何促进少年儿童健康成长、全面发展？在新学期，一些地区将中小学课间活动时间由10分钟增加到15分钟。教育部副部长王嘉毅表示，要进一步健全德智体美劳全面培养体系，推进大中小学思政课一体化改革创新；实施学生体质强健计划、心理健康促进行动等，保障中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时；扎实推进家校社协同育人。

为了让教育更好适应经济社会发展，应建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制。教育部副部长王光彦表示，要坚持统筹兼顾、综合施策：学前教育方面，学龄人口持续减少，要着力优化普惠性资源布局结构，稳步增加公办资源供给；义务教育方面，小学在学规模已于2023年达峰，初中学龄人口仍在持续增加，要进一步优化城乡学校布局，扩大学龄人口净流入地区学位供给；高中阶段教育方面，适当增加财政性教育经费投入，推动高中阶段学校多样化发展；高等教育方面，要通过现有高校改扩建挖潜扩容和新设置高校等多种方式，扩大高等教育资源，保障人民群众受教育机会。

深化教育综合改革

近年来，教育综合改革更加深入。3年来，教育系统扎实推进“双减”工作，突出强化学校作为主阵地的作用：义务教育阶段学科类培训机构数量大幅度下降，学生作业负担和校外培训负担下降；自愿参加学校课后服务的学生比例提升到90%以上，义务教育阶段学生教学质量明显提升。

王嘉毅表示，下一步要持续巩固“双减”成果，营造良好的教育生态。扩资源，稳固中小学课堂教学质量基本盘，优化区域教育资源配置；提质量，激活学校教育教学的内动力，全面提升课堂教学水平；重实践，构建全面育人体系大格局，培养学生的探索性、创新性的思维品质；强监管，加强学科类隐形变异培训治理，加强培训机构预收费监管。

教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。怀进鹏介绍，截至本月，国家智慧教育平台访问量超过500亿次，为我国基础教育、职业教育、高等教育提供了宝贵的数据资源。

王光彦表示，站在教育强国建设新起点上，要进一步深化机制改革，制订加快推进教育数字化的指导意见；坚持应用为王，完善资源供给格局；通过数字化赋能，推动学习型社会建设和终身教育发展；深入实施人工智能赋能教育行动，建立基于大数据和人工智能支持的教育评价和科学决策制度；加大对外开放合作力度，积极推动数字教育国际交流。

《 人民日报 》（ 2024年09月27日 04 版）

(责编：李依环、熊旭)