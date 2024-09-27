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新版重症医学专业医疗质量控制指标发布

2024年09月27日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京电  （张文心）国家卫健委办公厅近日印发《重症医学专业医疗质量控制指标（2024年版）》，旨在进一步加强医疗质量管理，规范临床诊疗行为，提升医疗服务同质化水平。

据介绍，本次修订的指标主要包括：增加部分反映重症资源配置结构的指标，如医师床位比、护士床位比，加强对重症医学资源变化情况的监测；将近年来行业高度关注的、影响患者预后功能的关键技术，如俯卧位通气、镇静镇痛等纳入；对部分原有指标的定义、计算公式、意义根据既往使用情况和行业发展进行了更新，并充分考虑指标相关信息的可获得性，便于在实际工作中应用。后续，国家卫健委将根据工作需要和行业发展，不断健全和优化重症医学专业质控指标体系。

国家卫健委医政司有关负责人表示，各级各类医疗机构要结合自身实际情况，利用质控指标开展自我管理，不断提升医疗质量管理的科学化、精细化、规范化水平。各级卫生健康行政部门和质控组织要结合辖区内实际情况，加强对辖区内医疗机构的培训和指导，规范指标应用。

质控指标体系是医疗质量管理与控制体系的重要组成部分，对加强科学化、精细化医疗质量管理，促进医疗质量持续改进具有重要意义。2015年，我国发布《重症医学专业医疗质量控制指标（2015年版）》，对提升重症医学专业医疗质量管理水平，保障医疗安全起到了重要作用。

(责编：李依环、熊旭)

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