活动现场。中国传媒大学供图

人民网北京9月26日电 （记者李依环）中国传媒大学迎来70周年校庆之际，中越新闻传播高等教育对话会日前在该校举办。来自北京大学、清华大学、中国人民大学等19所中国高校，以及河内国家大学下属人文与社会科学大学、越南新闻与宣传学院、胡志明市国家大学下属社会科学与人文大学等9所越南高校的专家、学者现场参加研讨。

会上，文化和旅游部党组副书记、副部长张政表示，近年来，中越人文交流取得了一系列实打实沉甸甸的成果，服务了中越两国的共同发展。未来，要以传媒教育深入合作夯实两国人文交流桥梁，鼓励高校积极投身对外文化交流工作，推动新媒体传播助力中越文化旅游和青年交流。

教育部社会科学司副司长陈郭华表示，对话会的召开恰逢其时，体现了中越两国高校协力推动两国新闻传播高等教育的责任担当和合作愿景。希望两国高校深化务实合作，建议两国新闻传播高等教育工作者在夯实知识体系、强化人文交流、服务战略需求等方面加强合作。

中国传媒大学党委书记廖祥忠表示，这是一场双向奔赴、如约而至的盛会，一场学习精神、落实部署的盛会，也是一场谋划未来、同向同行的盛会。中越两国高校要构建长效对话机制，以人文交流为引领，不断拓展新闻传播教育的内涵与合作。

河内国家大学下属人文与社会科学大学副校长邓氏秋香表示，中越是友好邻邦，在政治、历史、文化等方面有诸多相似之处。希望通过此次论坛活动，中越两国高校能深入交流新闻教育和人才培养经验，推进更多未来合作。

本次对话会由中国传媒大学主办，教育部国际传播联合研究院承办，设置“校长论坛”和“院长论坛”两个平行会场。平行会场分别由20位高校负责人和27位学院院长或学科负责人参加，聚焦推动两国人文交往、新闻传播人才培养、学术交流合作等议题开展深入交流。（李依环、毛伟、周建新、黄典林）

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