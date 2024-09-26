参会领导嘉宾现场启动路演活动。北京工商大学供图

人民网北京9月26日电 （记者李依环）河湖鸟类AI智能监测平台、脑机接口技术研究与应用、锁鲜枸杞真空脉动干燥技术与装备、酒类核心品质因子锚定技术开发与应用、循环抗氧化屏障的卫士-SAMP氧化铈研发与产业化……24日，北京工商大学科技成果转化路演活动在良乡校区举办，60项科技成果现场集中展出，近100家企业参会交流。

活动现场，基于深度学习的行人姿态识别模型、凝结芽孢杆菌及其应用、石斛多糖水凝胶工艺开发等13项成果与企业达成签约意向。据悉，这些合作项目将依托北工商的科研优势和企业的市场资源，共同推动科技成果从实验室走向市场，实现产业化应用。

北京工商大学党委书记黄先开表示，科技成果转化是推动科技创新、实现产学研一体化的关键环节。北京工商大学始终将科技成果转化视为提升学校核心竞争力、服务经济社会发展的重要途径。本次活动围绕学校多个前沿领域开展介绍，项目技术成熟度高，市场潜力巨大，充分展示了北工商在科技创新方面的深厚底蕴和广阔前景。

当天，来自北京工商大学计算机与人工智能学院、食品与健康学院、轻工科学与工程学院的8个科研团队现场进行科技成果路演，涵盖食品科学、人工智能、轻工、化妆品、新材料等不同领域。团队负责人系统阐释了相关成果背后的创新理念、技术突破及应用前景。

记者了解到，本次活动由北京工商大学、北京良乡大学城管委会联合举办，旨在秉承“创新驱动发展”的理念，进一步优化北工商科技成果转化机制，加强与企业、投资机构的交流合作，共同推动科技创新与经济社会发展的深度融合，为新时代首都发展注入更加强劲的动力和活力。

(责编：孙竞、熊旭)