人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

60项成果重磅亮相！北工商举办科技成果转化路演活动

2024年09月26日19:09 | 来源：人民网-教育频道
小字号

参会领导嘉宾现场启动路演活动。北京工商大学供图

参会领导嘉宾现场启动路演活动。北京工商大学供图

人民网北京9月26日电 （记者李依环）河湖鸟类AI智能监测平台、脑机接口技术研究与应用、锁鲜枸杞真空脉动干燥技术与装备、酒类核心品质因子锚定技术开发与应用、循环抗氧化屏障的卫士-SAMP氧化铈研发与产业化……24日，北京工商大学科技成果转化路演活动在良乡校区举办，60项科技成果现场集中展出，近100家企业参会交流。

活动现场，基于深度学习的行人姿态识别模型、凝结芽孢杆菌及其应用、石斛多糖水凝胶工艺开发等13项成果与企业达成签约意向。据悉，这些合作项目将依托北工商的科研优势和企业的市场资源，共同推动科技成果从实验室走向市场，实现产业化应用。

北京工商大学党委书记黄先开表示，科技成果转化是推动科技创新、实现产学研一体化的关键环节。北京工商大学始终将科技成果转化视为提升学校核心竞争力、服务经济社会发展的重要途径。本次活动围绕学校多个前沿领域开展介绍，项目技术成熟度高，市场潜力巨大，充分展示了北工商在科技创新方面的深厚底蕴和广阔前景。

当天，来自北京工商大学计算机与人工智能学院、食品与健康学院、轻工科学与工程学院的8个科研团队现场进行科技成果路演，涵盖食品科学、人工智能、轻工、化妆品、新材料等不同领域。团队负责人系统阐释了相关成果背后的创新理念、技术突破及应用前景。

记者了解到，本次活动由北京工商大学、北京良乡大学城管委会联合举办，旨在秉承“创新驱动发展”的理念，进一步优化北工商科技成果转化机制，加强与企业、投资机构的交流合作，共同推动科技创新与经济社会发展的深度融合，为新时代首都发展注入更加强劲的动力和活力。

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部