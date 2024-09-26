人民网北京9月26日电 （记者李依环）25日，“中国-乌兹别克斯坦大学科技创新会议”在北方工业大学举行。会上，来自中国、乌兹别克斯坦的8所高校联合倡议建立“中乌大学联盟”，并揭牌成立“中国-乌兹别克斯坦‘一带一路’联合实验室”。

据悉，本次参与合作共建的高校包括北方工业大学和乌兹别克斯坦国立塔什干技术大学、费尔干纳理工学院、安集延机械制造大学、塔什干信息技术大学、纳沃伊国立矿业技术大学、卡尔希工程与经济学院、吉扎克理工学院。未来，他们将在新材料、储能、交通控制领域共同筹建“一带一路”联合实验室，发挥在科技创新、人才培养、产学研合作上的优势，着力打造高水平、高能级、国际化的科研创新和人才培养平台。

北方工业大学校长张立峰表示，学校将以此次会议为契机，进一步深化与乌兹别克斯坦高校在科技创新领域的务实合作，推动企业、高校、科研机构之间的紧密联动，聚焦关键核心技术攻关，促进科技成果转化和产业化，为构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

据悉，本次会议同期设置了6个主题报告和7个分论坛，与会专家就能源科技合作发展、学科融合与促进、高等教育数智化、城市韧性与安全发展等议题进行了深入研讨。

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