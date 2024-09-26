立足地方、服务地方是应用型本科高校办学定位的显著特点，也是高等教育发挥龙头作用的核心表现。作为高等教育体系的重要组成部分，美国、英国、日本等国的应用型本科高校基于其独特办学定位，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承职能，成为推动地方经济社会繁荣发展的重要力量。

强调课程应用性 满足地方人才需求

美国、英国、日本等各国应用型本科高校，均为特定历史背景下产业结构调整升级的产物。美国的社区学院、英国的城市学院以及日本的地方大学，自创建之初就担负培养地方经济与产业发展所需人才的重要使命。如英国城市学院建立伊始，就表达了学院发展要为当地服务的初衷。英国梅森学院的捐助者、伯明翰企业家梅森认为：“建立学院之目的是推动一种新的教育模式，这种模式特别要满足地处中部的伯明翰、基德明斯特地区制造业机械工艺等方面的需求。”日本东北学院大学开展“地方大学促进区域创生项目”则是为了“培养能将丰富的区域资源转化为促进地方经济增长的产业经营资源，并能进军世界市场的、具有全球化思维的高端本土人才。”

实现人才培养与产业发展无缝对接，满足地方人才需求是各国应用型本科高校专业设置的重要遵循。俄亥俄州是美国重要制造业基地，随着全球制造业现代化、智能化加速发展，人工智能等先进技术已渗透到制造业各环节，传统制造业生产模式面临严峻挑战。为应对这一变化，2021年，俄亥俄州洛雷恩县社区学院推出了智能工业自动化系统工程技术应用科学学士学位，旨在培养满足当地制造业需求的高素质技术技能型人才。19世纪中后期，英国颁布的《煤矿开采法规》《1887年法》等法规对煤矿开采人员的专业素质和技术能力提出了新要求。作为英国历史上重要产煤区，约克市煤矿产业发达。位于当地的约克学院于1877年增设采煤专业，正是为了满足该地区煤矿开采行业对资格化、专业化人才的迫切需求。

在精准设置专业的基础上，各国地方高校普遍强调课程的应用性。位于美国圣安东尼奥的阿拉莫社区学院与知名汽车公司展开深度合作，共同汇编该公司的关键职业和需求纲要，并据此开设实用课程，如针对制造业和交通管理行业的电子机械等新课程。同样，为凸显海洋资源管理的专业化应用型特色，佛罗里达基斯社区学院构建了一个以环境海洋科学、当代海洋政策和管理为基础的独特课程体系。英国伯明翰具有丰富的矿产资源和知名的酿酒行业资源，当地的梅森学院因地制宜开设了大量关于采矿、冶金等方面课程，并成立酿酒系，设置酿造相关课程。同样，谢菲尔德菲斯学院的采矿课程、纽卡斯尔大学的船舶制造课程、利兹学院的纺织业课程也都因其实用性闻名遐迩。

强化应用研究 助推地方产业发展

开展以行业需求、企业和社会实际问题为对象的应用研究，是应用型本科高校的特色之一。与研究型大学侧重理论研究有所不同，这类高校更加注重科研成果转化和应用价值，旨在驱动技术进步与产业升级，促进本地经济社会发展。如加利福尼亚州的塞拉社区学院整合校内外优势资源，共建合作创客空间，并利用创客空间先进设备，培养学生和社区成员的创新能力和就业技能，进而提升地方经济活力。同时，学院本身也获得了地方政府的专项资助。

助推地方产业发展，是许多应用型本科高校的办学方向与使命。自创建之初，英国城市学院就将科研工作与地方工商业发展有机结合。润滑油、煤矿抽水机、钒钢、镀铬皮革、煤气取暖器、火花塞、啤酒、四冲程发动机等工艺和产品的开发和改进，都离不开城市学院或大学科研工作的助力。作为纺织科技领域的顶尖研究中心，约克郡科学学院（利兹大学前身）通过对新型纺织材料、高效纺织机械、智能化纺织生产技术的深入研究，有效推动了当地纺织业在材料科学、工艺改进、设备升级等方面的技术进步与产品创新。此外，谢菲尔德学院、利物浦学院也依托当地资源优势，成了著名的钢铁业、航海业研究中心，充分彰显了应用型本科高校科研工作对推动地方产业经济发展的重要价值与意义。

精准办学定位 彰显服务地方理念

应用型本科高校的社会服务职能，是地方经济社会发展不可或缺的驱动力之一。各国应用型本科高校办学定位各具特色，但均积极融入区域经济社会发展，大力彰显服务地方的基本办学理念。

美国社区学院始终立足于服务社区，坚定秉持“为当地社区培养应用型人才”办学理念。这一定位鲜明地体现出职业性、教学型和区域性三重特色。这类学校办学专业领域广泛，均高度聚焦社区需求，确保人才培养与经济社会发展及劳动者职业需要相结合。根植社区、服务社区是社区学院的基本优势，也是社区学院“区域性”的根本体现。在招生上，多数社区学院仅面向本区域学生，且学费较低。在专业与课程设置上，社区学院会通过与当地产业、雇主开展紧密合作，筹划满足当地发展所需专业领域和人才类型，确保培养出的人才能成为支撑区域经济发展的生力军。

动态性是英国城市学院的办学定位与特点的体现。建校之初，城市学院就与当地工商业联系密切，重视教育对工商业的服务作用。但城市学院并未止步于此，而是在发展中不断强化综合性办学定位。一方面，强调应用型科技，但不忽视人文学科建设。另一方面，以与区域经济社会发展密切相关的学科为抓手，强化科研与成果转化，积极扩大学科领域，提升学科影响力。时至今日，英国许多城市学院已从地方性院校发展为世界名校，一个重要原因是，他们虽会根据经济发展需要及时调整办学定位，但服务地方的主旋律从未改变。

以地方大学为代表，日本应用型高校办学定位特点是“小而精”。日本高等教育结构多元，加之“少子化”外部环境影响，各高校都面临激烈竞争。即便如此，在一系列相关政策支持下，日本一些以应用型为特色的地方大学走出了一条差异化发展道路。这些高校在学科专业设置上，并没有往“大而全”的方向发展，而是坚持“少而精”取向。作为当地培养工学专门人才的高校，长冈技术科学大学在数十年办学历程中，坚持只设一个本科工学部（学院）。横滨市立大学，其前身源于横滨商法学校及横滨医科大学，在其发展进程中，也主要集中于医学、商学等优势学科。这些高校虽然学科少、规模小，但也因此形成了鲜明的办学特色与潜力，为地方经济社会发展作出了重要贡献。

挖掘文化基因 传承创新地方文化

作为社会文化的重要载体，传承文化是高校义不容辞的责任。在这一职能发挥上，应用型本科高校与普通高校的主要区别，在于对地方文化的挖掘深度和传承力度上。应用型本科高校通过教育教学、科学研究等多种形式，深入挖掘地方文化内涵，传承地方文化精髓，为地方文化繁荣发展贡献重要力量。

英国应用型本科高校善于在城市转型过程中发现新兴文化元素，并以此为基础挖掘优势特色学科，开拓新的学科方向。早在1988年，利物浦大学敏锐捕捉到成立于当地、后风靡全球的“披头士”音乐文化因子，并深入挖掘了这一流行音乐背后的文化价值，建立流行音乐研究所与流行音乐产业研究中心。2000年，该校还设立了音乐产业管理硕士学位，增加了一个具有全球影响力的特色学科。此外，1994年，利物浦大学还依托当地丰富的足球资源，建立了足球研究中心，开设足球MBA课程，该校足球产业管理也成为颇具吸引力的专业。

日本的地方大学依托学校课程建设，在挖掘、传承地方文化方面发挥了重要作用。弘前大学开设了“志在地方工作的职业生涯教育”课程体系，包括《地方知识科目群》等系列课程，学生必须学习五门以上地方课程才能满足学分要求。位于长野县（别称信州）的长野大学，聚焦地方历史文化和自然环境，围绕本地特色产业、社会福利、传统民俗及自然景观等，开设了“信州学”等课程，并向所有学生和当地居民开放。通过这些举措，应用型本科高校在大众与文化之间搭建了桥梁，进而实现地方文化的有机传承与创新。

（作者：李海鹏，系国家教育行政学院副研究员）

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