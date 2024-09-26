周安忠

在日前召开的全国教育大会上，习近平总书记代表党中央，向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候，指出要“提高教师政治地位、社会地位、职业地位”“让教师享有崇高社会声望、成为最受社会尊重的职业之一”。

去年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，明确提出并深刻阐释了中国特有的教育家精神：“心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求”。习近平总书记对教育家精神的高度概括，凝练了我国一代又一代教育工作者在长期育人实践中形成的教育信念、教育智慧、教育情怀和教育思想，为新时代教师队伍建设和教师职业发展提供了根本遵循。建设教育强国、科技强国、人才强国，离不开教育家精神的深层引领与价值支撑。

厚植家国情怀，将“小我”融入“大我”之中。“爱天下”是中国传统教育思想的重要内容，孔子以克己复礼为己任，孟子求天下安民之举，荀子将天下与圣人并论。近代以来，一大批教育家秉持胸怀天下的家国情怀，把兴教办学作为改造社会、救亡图强的重要路径，把对祖国血浓于水的情感融汇到对教育事业的孜孜追求中，书写了从教育救国到教育兴国再到教育强国的感人故事。陶行知主张“教育为公以达天下为公”，投身探索平民教育；张伯苓发出振聋发聩的“爱国三问”，点燃无数青年学子的爱国热情……这些生动案例让人领悟家国情怀的深刻内蕴。

及至新时代，高铭暄、顾明远、黄大年、张桂梅、陈立群等教书育人楷模，用自己的行动树立了新时代“大先生”的典范。他们身上所展现的“心有大我、至诚报国”的精神风貌，是教育家精神的共同基因。正如人民教育家于漪所说：“作为一线教师，首先要对‘心有大我’的‘大我’有清晰认识。心里装着民族、国家、人民的前途命运，就会志存高远。”新时代新征程上，每一位教育工作者，都应心系“国之大者”的家国情怀、民族情怀，努力在服务“大我”的过程中成就“小我”。

涵养实干品格，做到仰望星空与脚踏实地有机结合。个人只有在推动社会进步的过程中才能实现自我的发展。教育家既要有“为天地立心，为生民立命”的志向格局，也需要做脚踏实地的“传道、授业、解惑”者。传承与发扬教育家精神，必须扎根教学一线、孜孜不倦躬耕于教育实践。正如顾明远所言，“上好每一节课，教好每一个学生，是践行教育家精神。坚守在乡村最艰苦的地方，也是践行教育家精神。”张桂梅扎根山区40多年，倾力建成全国第一所全免费女子高中，让2000余名贫困山区女学生圆梦大学。钟扬长期致力于生物多样性研究和保护，为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究作出重要贡献……他们都是以行动传承教育家精神的楷模与代表。唯有不断涵养实干担当的精神品格，才能让“躬耕教坛、强国有我”的历史使命感内化为驱动力，矢志为实现民族复兴中国梦培养更多筑梦人。

勇于改革创新，激发教育发展澎湃活力。教育家陶行知曾言，一流的教育家要“敢探未发明的新理”“敢入未开化的边疆”。中国百余年奋斗实践造就了一大批具有改革创新精神的“大先生”，他们立足学术前沿和国家重大需求，通过知识创新、理论创新、方法创新，取得引领性的学术成果，并将研究成果及时转化到人才培养中，播下属于未来的种子。当今时代，科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，而科技创新靠人才，人才培养靠教育。教育是科技创新和创新型人才培养的交汇点，教育家更是科技创新和创新型人才培养的主干力量。

当前，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争空前激烈。这就迫切要求我们准确把握教育、科技、人才融合发展的趋势与规律，承继教育家身上锐意进取的勇气、敢为人先的魄力和勇于创新的活力，推进高水平科技自立自强，走好人才自主培养之路，为强国建设、民族复兴伟业提供强有力的智力支撑。

（作者：周安忠，系山东农业工程学院马克思主义学院院长）

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