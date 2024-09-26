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“博物馆热”持续升温

2024年09月26日08:08 | 来源：光明日报
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9月25日，在国新办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家文物局有关负责人介绍了文物事业发展的相关情况，并答记者问。

近年来，随着“博物馆热”持续升温，不少热门博物馆出现了预约难和“一票难求”的现象。

国家文物局博物馆与社会文物司司长刘洋介绍，截至今年8月底，全国正式备案注册的6833家博物馆接待观众量达9.4亿人次，仅暑期两个月接待的观众量就达到了2.99亿人次，其中有6个省的观众接待量都突破了1500万人次。

“这些数据说明，公众对优质文化产品的需求越来越高，对我们的工作也提出了越来越高的要求。”刘洋说。他表示，接下来国家文物局会从以下几个方面不断加强和改善工作——第一，扩大优质文化的供给能力，让“博物馆热”热得更加均衡。“‘博物馆热’的背后是博物馆‘冷热不均’的问题，如何让博物馆热得均衡，是我们首先要解决的问题。”今年上半年，国家文物局公布了新一批央地共建重点博物馆名单，将引导大馆发挥示范引领作用，通过“大馆带小馆”，以巡展、借展、联合办展等方式，把优质的文化资源直接送到基层。开展中小博物馆提升计划，指导4000多家中小博物馆进行特色化、差异化发展，为观众提供更多选择。

第二，继续优化开放服务。今年暑期伊始，国家文物局印发了《关于做好2024年暑期博物馆开放服务工作的通知》，要求各地根据实际情况科学实施预约机制，不搞“一刀切”。据统计，全国6833家博物馆中除了一些热门博物馆外，大多数都取消了预约机制，继续保留预约机制的也都进行了优化，比如保留人工售票窗口、电话预约等形式。全国1662家一、二、三级博物馆中，有近1200家提供延时服务，延长了博物馆的开放时间。

此外，针对“黄牛”抢票、社会讲解乱象的问题，国家文物局近期与文化和旅游部、公安部进行了专题磋商，北京等地也专门开展了打击“黄牛”的专项整治行动。接下来，还会继续就预约参观、讲解服务等热点问题加强规范引导，确保群众基本公共文化权益。

第三，积极拓展服务形式，打造公众“身边的博物馆”。利用新技术、新手段，发展“云展览”“云教育”“云直播”，打造线上线下相结合的策展新模式。同时，通过博物馆进社区、进校园，打造“流动的博物馆”，着力构建与经济社会发展相适应、与公众美好生活需求相适应的博物馆“生活圈”，打通文化供给的“最后一公里”，努力让人民群众享受更加优质、更加便捷的文化服务。

发布会还就世界文化遗产申报和保护管理、文物安全、深化考古体制机制改革、第四次全国文物普查、文物价值阐释宣传、文物建筑保护管理、革命文物保护利用等工作取得的重要进展做了介绍。

（记者 李韵 王笑妃）

(责编：李依环、熊旭)

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