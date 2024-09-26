本报北京9月25日电 （记者刘博通）中华职业教育社第十三次全国代表大会9月24日至25日在京举行。中共中央政治局委员、中央统战部部长石泰峰出席开幕会并讲话，国务委员谌贻琴出席开幕会。

石泰峰表示，五年来，中华职教社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于职业教育的重要论述和致中华职教社成立100周年重要贺信精神，坚决贯彻落实党中央关于职业教育重大决策部署，开创了事业发展新局面。

石泰峰表示，中华职教社作为党领导的群众团体，要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持统战属性，立足自身特点，加强自身建设，为全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

民革中央主席郑建邦、全国工商联主席高云龙、教育部部长怀进鹏分别代表各民主党派中央、各群众团体和教育部致辞。大会主席团常务主席郝明金代表第十二届理事会作工作报告。

会议选举产生了新一届理事会，表决通过了关于《中华职业教育社第十二届理事会工作报告》的决议和关于《中华职业教育社章程（修正案）》的决议。郝明金当选为第十三届理事会理事长，秦博勇及吴岩、俞家栋、刘家强、谢经荣、王刚、汪鸿雁、王惠贞、苏华、郑清春当选为副理事长。

《 人民日报 》（ 2024年09月26日 03 版）

(责编：李依环、熊旭)